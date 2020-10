Continúan vigentes medidas para mantenimiento de terrenos baldíos y construcciones

Compartir

Desde el Juzgado de Faltas de la Municipalidad local dieron a conocer las diferentes medidas que están en plena vigencia para el correcto mantenimiento de terrenos baldíos y obras en construcción, con el propósito de sostener el ordenamiento urbano.

Al respecto, la jueza Adriana Smith sostuvo que “existe una realidad con respecto a la falta de mantenimiento y limpieza de los terrenos, ya estén edificados o no, y en tal sentido rige una ordenanza nueva que versa que la limpieza de los baldíos es obligatoria y trae aparejada sanciones si no se cumple”.

Luego agregó: “Ya existía otra ordenanza anterior, pero lo que se hizo con esta nueva es establecer el alcance no solo a esos terrenos sino también a los que tengan una edificación y estén en condiciones de abandono; hay que tener en cuenta que la ciudad tiene casas deshabitadas que presentan ese estado, con la existencia de malezas, escombros, etc., que afectan la seguridad y salubridad pública”, detalló.

“De todos modos, la finalidad es preventiva, en primera instancia, a lo que sigue luego una sanción y es donde interviene el Juzgado de Faltas”, recalcó.

“Dentro del Plan Integral de Limpieza y Ordenamiento que viene llevando a cabo el municipio se hacían operaciones de limpieza en estos espacios, pero se trataba de propiedades privadas donde la comuna no tenía injerencia y acarreó conflictos en este tema, ya que el mantenimiento es obligación del propietario”, añadió.

“A través de todas las constataciones que se hacen a través de la Dirección de Obras Privadas vienen dejándose en forma continua actas de infracción, pero se debe garantizar un procedimiento mínimo que está determinado en la ordenanza”, dijo.

Seguidamente, indicó “por otra parte, al haber en ocasiones basura acumulada en estos espacios, los mismos vecinos proceden a quemar los residuos o pastizales y allí estamos ante otra infracción que también está prevista por todo el riesgo y el daño que ocasiona”.

“Es muy común por nuestra idiosincrasia juntar residuos, pastos secos, ramas, etc., y quemarlos, lo cual constituye una infracción y no está permitido, ya que constituye un riesgo, puesto que un pequeño foco de incendio puede ocasionar otro mayor, sobre todo por la situación de sequía que venimos atravesando”, destacó Smith.

“En otro orden de cosas, y en el caso de las construcciones, la Dirección de Obras Privadas es la encargada de inspeccionarlas, puesto que toda persona debe pedir autorización para llevarlas a cabo, a los efectos que se pueda verificar que esa obra reúna todas las condiciones de seguridad en cuanto a su infraestructura y con el asesoramiento correspondiente. En tal sentido, el municipio tiene el poder de policía sobre las ejecuciones de estas obras y cuando no se pide autorización se cae en una infracción y todas las actas vienen al Juzgado de Faltas. En estos casos, se insta a regularizar esas situaciones ya que pretendemos que los vecinos las normalicen y no actuar sólo para sancionar por el hecho de la infracción misma”, aclaró la jueza.

Por último, remarcó “todo esto forma parte del programa integral de reordenamiento de la ciudad que viene desarrollando el intendente Jorge Jofré, que va a ser más efectivo con la participación y colaboración de todos los vecinos y las vecinas para lograr la ciudad moderna, inclusiva y sustentable que queremos”.