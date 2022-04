Continuidad de los operativos municipales para la eliminación de microbasurales

Compartir

Equipos de trabajo pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino, junto a cooperativistas, dieron continuidad durante la jornada del martes a los operativos de recolección de residuos no convencionales, erradicación de microbasurales y recuperación de espacios verdes en distintos puntos del ejido urbano.

Como es habitual, grandes volúmenes de residuos no convencionales, como ramas, escombros, chatarras y todo tipo de elementos en desuso, fueron recolectados por las cuadrillas, utilizando camiones y máquinas, en los siguientes barrios: La Pilar, Virgen del Rosario, Quebrachito, Parque Urbano, Villa Hermosa, San Agustín, Fontana, La Nueva Formosa, San Pedro, 12 de Octubre, La Floresta, San Miguel, Guadalupe, San Martín, Independencia y Don Bosco.

De la misma manera, las tareas de limpieza integral se desarrollaron también en diversos conglomerados de la Jurisdicción Cinco, entre ellos: Simón Bolívar, 7 de Mayo, Antenor Gauna, 8 de Octubre Bis, Eva Perón, Juan D. Perón, Las Orquídeas y El Porvenir; extendiéndose las mismas acciones a las avenidas Antártida Argentina, Napoleón Uriburu, de Los Constituyentes, Ribereña y Soldado Formoseño.

Desde el área comunal señalaron que los intensos operativos de limpieza integral se efectúan de manera permanente en todos los barrios capitalinos, en los cuatro turnos diarios establecidos, con el objetivo de mantener la ciudad limpia, ordenada y saludable.

Cronograma de recolección

Por otra parte, desde la Dirección de Gestión Ambiental también informaron a los vecinos y vecinas cómo se llevará a cabo el servicio de recolección de residuos, tanto los domiciliarios como los no convencionales, durante los días de Semana Santa.

En ese sentido, resaltaron que sólo el viernes 15 no se realizará la recolección de residuos domiciliarios; en tanto, los días jueves 14 y sábado 16 se brindará el servicio de manera normal, en todos los turnos establecidos.

Asimismo, y con el propósito de mantener la limpieza de la ciudad, se solicita a los vecinos y vecinas su colaboración, evitando sacar las bolsas de residuos el Viernes Santo, para no generar la acumulación de basura en la vía pública.

