Continuidad del plan de limpieza integral en los barrios Emilio Tomás y San Martín

En la jornada del miércoles, la Municipalidad de la Ciudad, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, prosiguió con el plan intensivo de levantamiento de residuos no convencionales, complementado con tareas de higiene y ordenamiento, en los barrios Emilio Tomás y San Martín.

Las cuadrillas comunales, junto a cooperativistas, empleando camiones y retroexcavadoras, retiraron de los mencionados conglomerados electrodomésticos y muebles en desuso, como así también todo tipo de chatarras y residuos voluminosos.

Acerca de la continuidad del plan, el responsable de las tareas, Julio Vargas, comentó “este plan fue concebido por el intendente Jorge Jofré para maximizar los trabajos de recolección de residuos no convencionales, haciendo un aporte importante a la higiene y salubridad en cada barrio y realizando, al mismo tiempo, tareas de prevención del dengue. Desde la planificación, comunicamos un día antes a los vecinos para que depositen en sus parterres todo tipo de residuos voluminosos, para luego pasar a retirarlos, y todos están respondiendo muy bien, prestando una destacable colaboración”.

“Iniciamos el plan en los barrios San Agustín, Fleming y Las Delicias, continuamos en Emilio Tomás y San Martín y, si las condiciones climáticas lo permiten, tenemos programado seguir durante los días jueves, viernes y sábado en los barrios La Floresta, El Resguardo y Villa Belgrano, para completar la primera etapa”.

Satisfacción de vecinos

Acerca de las tareas realizadas en el barrio, el señor Adrián Riquelme, comerciante del Emilio Tomás, comentó “vemos como muy positivo este operativo de limpieza del Municipio para prevenir el dengue y cualquier enfermedad que se pueda generar por la acumulación de basura. Quiero destacar la excelente predisposición y la buena atención del personal municipal para con los vecinos y expresar nuestra satisfacción porque de una sola vez pudimos sacar de nuestras casas todo tipo de residuos, que fueron rápidamente retirados por los trabajadores, y nuestro barrio ahora luce mucho más limpio”.

Por su parte, Mario Nosetti, vecino del lugar, indicó “hacía rato que queríamos limpiar nuestra casa y ayer nos avisaron que venían a realizar estas tareas. Sacamos al parterre todo lo que ya no utilizamos y por la mañana, mientras tomábamos mate con mi señora, vimos cómo los trabajadores municipales procedían a retirar los residuos, tal como se había avisado, dejando nuestro barrio en óptimas condiciones de limpieza”.

Otras tareas

De manera simultánea, cuadrillas de la Dirección de Gestión Ambiental, junto a cooperativistas, continuaron con los trabajos habituales de retiro de residuos no convencionales en los barrios Virgen del Pilar, Obrero, San Rosa, Mariano Moreno y Villa Hermosa, entre otros.