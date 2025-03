«Contra Cultural mostramos ese caracter que se necesita para ser protagonistas»

Tras la muy buena victoria ante los de Santa Sylvina y en la previa al juego de este domingo ante Hércules en Charata, el escolta Emiliano Giménez repaso el momento de Sarmiento tras cuatro juegos de Fase Regular de La Liga Federal 2025.

«Contra Cultural además de ganar, necesitábamos jugar bien. Era un juego muy importante para nosotros. Contra San Martín e Hindú estuvimos lejos de lo que pretendemos como equipo y esta vez se vio otro equipo, desde todo punto de vista y eso nos deja contento. Me gustó el carácter del equipo, la actitud. Enfrente había un equipo que venía de ganarle a Tokio en Posadas y con un jugador clave como Alejandro Spalla y se lo marcó muy bien» deslizó Emiliano.

«Tenemos muchos juegos seguidos y nos cuesta tal vez en eso de mejorar y trabajar en los detalles, como por ejemplo las pérdidas. Pero sabemos que el formato es así. Hay que ir trabajando partido a partido para crecer como equipo. Ahora se viene un juego muy duro. Pero queremos recuperar esas dos derrotas. Vamos a ir a Charata a defender duro y tratar de jugar sueltos en ofensiva como el miércoles» sostuvo Emu.

Para cerrar el formoseño subrayó: «Siempre remarcó y agradezco el esfuerzo de la dirigencia. Nuevamente viajamos un día antes. Así que vamos a hacer noche en Charata, con la comodidad que eso significa para poder entrenar bien y descansar bien. Eso nos da un plus. No quiere decir que nos asegura la victoria, pero si que hace que solo nos tengamos que enfocar en nuestro partido».

Hércules ganó antes

de recibir al Taninero

El equipo de Charata venció a Mitre por 87 a 79 en Posadas, ganando en noches consecutivas y consiguiendo su cuarta victoria con una gran actuación de David Reinoso, goleador del partido con 26 puntos.

Hércules de Charata continúa con su paso firme en la Liga Federal 2025 y mantuvo el invicto en la Conferencia Norte B tras imponerse como visitante a Bartolomé Mitre de Posadas por 87 a 79. Con este resultado, el elenco chaqueño cerró una gira perfecta por Misiones, luego de haber vencido también a Capri la noche anterior.

La figura del partido fue David Reinoso, quien anotó 26 puntos y fue clave en el cierre del encuentro. Además, Gonzalo Gerez (12 puntos) y Gabriel Frencia (16) se destacaron en ambos tableros, aportando rebotes y presencia en la pintura.

El desarrollo del partido mostró a Hércules con mayor solidez en los momentos clave. Mitre, por su parte, tuvo que correr de atrás durante gran parte del encuentro, y aunque mostró intensidad y entrega, no logró sostener la efectividad en los minutos finales.

En el elenco posadeño se destacaron Daniel Gauna y Quimey Acosta, ambos con 16 puntos, mientras que Martín Chervo, Jonathan Thorp y Facundo Wolinsky aportaron 15 cada uno, en un equipo que tuvo varias vías de gol pero no pudo frenar el ritmo de su rival.

En la continuidad del certamen, Mitre (2-2) visitará el domingo a San Martín de Curuzú Cuatiá y luego afrontará el clásico posadeño frente a Tokio. Hércules (4-0), en tanto, recibirá ese mismo día a Sarmiento de Formosa y posteriormente visitará a Hindú.