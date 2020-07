Contra el racismo: los pilotos de la F1 piensan arrodillarse antes del GP de Austria

Compartir

Parece que el combativo discurso de Lewis Hamilton está calando hondo en la Fórmula 1. Tras la muerte George Floyd, el seis veces campeón del mundo se ha pronunciado en bastantes ocasiones a través de las redes sociales. Hace unos días, el de Mercedes avisó de que en el Red Bull Ring pensaba imitar el gesto de poner la rodilla en tierra y el puño en alto, en apoyo al movimiento ‘Blacks Lives Matter’ (‘Las Vidas Negras Importan’). La influencia de Lewis es tal que Mercedes pintó su W11 de negro para mostrar que están comprometidos en la lucha contra el racismo. Y no hay que olvidar que la F1 respondió a la sacudida de conciencia de Hamilton lanzando su iniciativa ‘#WeRaceAsOne’ (‘Corremos Como Uno’).

El resto de compañeros se están pensando apoyarlo con el mismo gesto antes de que se celebre la carrera que da inicio a la temporada de la F1. Según reveló Lando Norris, todos los pilotos de la F1 están meditando hincar la rodilla antes del GP de Austria. “Algunos pilotos han hablado sobre ello. Pero si lo hacemos, lo vamos a hacer todos, como una parrilla unida. Va a discutirse en la reunión de pilotos del viernes. Vamos a hacer lo que sea para demostrar preocupación y respeto”, aseguró el joven piloto de McLaren.

Y añadió a título personal: “Quiero hacerlo mejor que cualquier otro piloto, pero todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. No es justo que traten de forma diferente a la gente por su raza. Este deporte llega a millones de personas y cuanto más hagamos unidos, tendrá mayor impacto”, indicó Lando.

Por otro lado, Norris comentó cómo piensa protegerse de un posible contagio de coronavirus. El joven piloto británico advierte: “Estaré en una burbuja, hablaré e interactuaré con la mínima gente posible. He pasado los últimos tres meses solo, así que estoy habituado a ello. Tenemos a gente preparada por si alguien enferma. Todos queremos estar aquí hasta la última carrera en diciembre, así que vamos a tomar todas las precauciones posibles”.