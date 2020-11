Contrabando: secuestraron motores y accesorios para piletas de natación

Compartir

En la continuidad de los operativos policiales realizados en sectores de fronteras a fin de evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados, los efectivos de detectaron que un hombre transportaba accesorios y motores para piletas de natación de origen extranjero ingresados sin el aval aduanero, procediéndose al secuestro y entrega a la Dirección General de Aduana de Formosa.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y sanitarias que se implementan en la provincia de Formosa, en consonancia con lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía mantiene un esquema de distribución de efectivos a lo largo y ancho del territorio provincial por tierra, agua, a la vera de ríos, en rutas y a lo largo de la frontera para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados que pongan en riesgo el status sanitario en la provincia ante la pandemia Covid-19.

En este sentido los efectivos de la Delegación de la Unidad Regional Uno y de la Comisaría Seccional Quinta que llevaban a cabo tareas preventivas por distintos sectores del barrio Las Orquídeas detectaron el desplazamiento de un hombre en una camioneta furgón quien trasladaba varias cajas presumiéndose que se trataba de mercadería de origen extranjero.

En presencia de testigos se verificó lo que transportaba, tratándose de motores, filtros y otros accesorios para piletas de natación de origen extranjero, artefactos que fueron ingresados por pasos no habilitados incumpliendo las disposiciones aduaneras correspondientes.

Finalmente, el joven hombre fue trasladado hasta la Comisaría Seccional Quinta donde se confeccionaron actuaciones contravencionales por incumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia, en tanto que la mercadería quedó a disposición de la Dirección General de Aduanas.

