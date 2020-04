Controles de precios; sumaron al rubro carnes

Compartir

Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, informó que ayer iniciaron el relevamiento de precios del rubro carnes, siendo una tarea que todas las provincias lo llevarán adelante a los fines de relevar la información de precios en la cadena de comercialización de estos productos «para poder intervenir a futuro».

Estas acciones, se suman a las tareas de cumplimiento de precios máximos de referencia, dispuestos por las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que incluye el rubro frutas y verduras, y los alimentos secos, que habitualmente se venden en los supermercados y autoservicios, «siendo muy sensibles en la economía familiar», acotó.

Acerca de los controles, informó que en las últimas 24 horas, clausuraron dos nuevos autoservicios de barrio. Mientras que volvieron a visitar a comercios que en primera instancia habían sido multados, o incluso clausurados por diversas anomalías o infracciones en las normas vigentes. Una tarea que continúa de manera progresiva, teniendo en cuenta las escalas, tamaños, y la capacidad del comercio como el rubro al que se dedican, describió el funcionario.

Seguidamente, enfatizó, que en esta segunda visita, notaron «un cambio positivo en la conducta de los comerciantes», especialmente, en el manejo sobre la información al consumidor, la disponibilidad en góndola de los productos, la información al ingreso de los locales con el listado de referencia de precios máximos.

Lo que es la higiene del local de ventas y los depósitos «porque en cada lugar donde se iniciaron las actuaciones se fiscalizó no solo los productos en góndola sino también el stock de la mercadería acumulado en depósitos».

No obstante, aclaró que de todos los lugares que fueron clausurados preventivamente por 24 horas, únicamente el supermercado Nuevo Stop, ubicado en la Jurisdicción Cinco, sigue inhabilitado porque las condiciones bromatológicas de higiene y seguridad no están en condiciones.

La línea 0-800

Con respecto a la línea telefónica para las denuncias del consumidor, el 0-800-444-0942, evaluó el funcionario que «es de mucha utilidad», ya que recibieron numerosas denuncias y las más recurrentes fueron por «sobreprecios y el mal estado de los productos que se exhiben en góndola, también sobre la falta de la exhibición de la cartelera en góndola, y la diferencia de precios de góndola y caja».

Asimismo, la página de Facebook de la subsecretaría también recibe las denuncias de los consumidores, reiterando que la recomendación es que identifiquen el comercio, es decir, la ubicación del mismo, y contar con el ticket siendo el comprobante para iniciar la denuncia en la oficina de defensa al consumidor.

Consultado, sobre los recargos con el pago de tarjetas de débito, dijo: «hemos recibido muchos reclamos sobre este punto, y vuelvo a reiterar a los consumidores, que no deben pagar ningún tipo de recargo, el precio exhibido es el valor que deben abonar con cualquier medio de pago».

Aclarando, que incluso con la tarjeta de crédito, «tampoco puede haber recargo», esto fue impuesto por las leyes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la máxima autoridad de aplicación del país, por lo tanto «lo vamos a hacer cumplir», advirtió.

Controles en el interior

Para cerrar, reiteró que próximamente a los controles que se realizan en la ciudad, se sumará la visita al interior provincial en un trabajo articulado con los municipios.