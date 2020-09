Compartir

La Policía sigue haciendo controles de tránsito y exigiendo Licencia de Conducir cuando saben muy bien que no se están dictando cursos. Muchos nos hemos quedado con el troquel del último curso aprobado y no pudimos hacer finalmente la licencia por la pandemia. Sepan comprender, no es que uno quiera andar irregular, no nos queda otra ante esta situación que vivimos.