Contundente apoyo de Federación Agraria a Enzo Casadei

La Federación Agraria Argentina filial Laguna Naineck realizó este sábado una importante reunión que congregó a más de cien familias productoras de la zona norte para transmitir la realidad de la producción local al candidato a Diputado Nacional Enzo Casadei.

Pánfilo Ayala, Director de la filial de Laguna Naineck, manifestó que “el campo formoseño y los pequeños y medianos productores necesitan de un Diputado Nacional que lleve la voz de la gente del Campo”

“Casadei es un genuino conocedor de nuestra realidad y necesidades, y confiamos en que nos va a representar de la mejor manera”, agregó.

Enzo Casadei estuvo acompañado por Beatriz Galeano y por los Diputados Provinciales Villaggi, Montoya y Amarilla. Allí recibieron de mano de los productores un diagnóstico real de la situación productiva, propuestas y plan de acción para recuperar la ruralidad en Formosa.

El candidato consolidó el apoyo de las familias productoras, comprometiéndose a impulsar en el congreso de la Nación medidas de protección para las economías regionales, gestiones ante los diferentes organismos del Estado y actores de la cadena productiva para mejorar las condiciones de competitividad y abrir mercados para la producción local.