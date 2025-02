Contundente comunicado de Vélez sobre la situación de Valentín Gómez

Vélez atraviesa un dramático comienzo de año: luego de consagrarse campeón del fútbol argentino en 2024, todavía no convirtió goles en el Torneo Apertura 2025, luego de siete fechas, y ahora sumó un duro revés por la situación de Valentín Gómez.

El Fortín publicó este lunes un contundente comunicado sobre el zaguero de 21 años, figura y capitán del equipo campeón, detallando la cronología de los hechos, desde sus pases frustrados a Palermo de Italia y Cruzeiro de Brasil hasta la controversial negociación con el Grupo Gillett, dirigido por el empresario Foster Gillett, que nunca abonó lo prometido.

Vélez, entonces, le informó a Gómez que debe regresar al país para ponerse a las órdenes de Sebastián Domínguez «conforme su contrato laboral vigente», que vence a fines de 2026, poniéndole como plazo para reincorporarse el lunes 3 de marzo.

Además, el conjunto de Liniers explicó que, caída la posibilidad de emigrar al fútbol brasileño, el defensor «manifestó su voluntad de no continuar en el club y buscar una alternativa de traspaso», momento en el que apareció Gillett, , quien «iba a solventar la ejecución de su cláusula de rescisión» por un monto de ocho millones y medio de dólares netos -el club conservaba el 10% de una futura transferencia y el jugador renunciaba a su 5% del pase-.

Después de que Vélez «prestara su conformidad para la rescisión», con Gómez, quien tenía que ejecutar el pago, quedando en libertad de acción para firmar un contrato con otro equipo, nunca llegó la plata, ni en la primera fecha tope, el 28 de enero, ni en otro momento. Caducada la fecha para ser inscrito como jugador libre en Italia, el club, que nunca autorizó su viaje a Europa, «dio por caída y finalizada la operación».

El comunicado

completo de Vélez

En marzo de 2024, luego de extensas negociaciones con el jugador y sus representantes, se acordó la renovación del contrato laboral hasta el 31/12/2026. Dicha firma incluyó una importante mejora en las condiciones salariales, así como un compromiso verbal de la Comisión Directiva, a pedido del futbolista, para que el mismo sea transferido en la ventana de mitad del 2024.

En julio de 2024, y ante el pedido del jugador, se acordaron los términos y condiciones de su transferencia al Palermo de Italia, por un monto total de EUR 10.000.000 brutos, pagaderos en cuotas hasta 2026. Luego de realizar la revisión médica en Italia, el Palermo desistió de la operación.

En enero de 2025, a pedido del jugador, se iniciaron negociaciones con el Club Cruzeiro de Brasil para realizar la transferencia. Las ofertas iniciales realizadas por el club brasileño rondaban los USD 10.000.000 brutos, aunque no resultaron satisfactorias para Vélez ya que establecían pagos en un plazo de 2 años pero no garantizados, condición que resultaba esencial para nuestra institución considerando la situación financiera de Cruzeiro. Finalmente, Cruzeiro propuso asumir el costo financiero de la operación y realizar un pago único de USD 8.500.000 brutos, propuesta que fue aceptada por Vélez, aunque luego retirada por Cruzeiro, quien desistió de la operación.

Frustrada la transferencia al Cruzeiro, el jugador manifestó a la Comisión Directiva su voluntad de no continuar en el Club y de buscar una nueva alternativa de traspaso en la ventana en curso. Analizadas distintas opciones, el jugador manifestó que había conseguido quién le solventara la ejecución de su cláusula de rescisión bajo el contrato laboral, por un monto de USD 8.500.000 netos más la conservación por parte del Club del 10% de una futura transferencia y desistiendo el jugador del 5% del pase que le había sido reconocido en 2022.

Luego de analizar el marco legal para estructurar la operación, habiendo obtenido a tal efecto el asesoramiento externo de expertos en derecho deportivo, y entendiendo que la propuesta significaba una rescisión del contrato laboral en términos equiparables a su cláusula de rescisión establecida en el contrato laboral (EUR 10.000.000 netos), el 24 de enero el Club y el jugador celebraron una serie de acuerdos, por los cuales Vélez prestó su conformidad para que el jugador pueda rescindir su contrato laboral en los términos antes descriptos. Esto implicaba que, una vez recibido el pago comprometido, Valentín Gómez quedara en libertad de acción y pudiera por ende celebrar un nuevo contrato laboral con quien decidiera.

Destacamos que Vélez nunca firmó ni acordó ningún documento con otro club, con un grupo inversor, fondo privado o similar de cualquier tipo. Los únicos documentos suscriptos fueron entre Vélez y el jugador, y el único obligado al pago era el jugador. Más aún, se estableció como condición de validez de los acuerdos que los pagos a las cuentas del Club sean realizados desde una cuenta de titularidad del futbolista.

Se estableció como fecha tope para que se realice el pago el 28/01/25, caso contrario los acuerdos perderían vigencia. En virtud de que no fue realizado en esa fecha, el límite se fue extendiendo, deseo expreso del jugador y su entorno, bajo la promesa de que se obtendrían los fondos a la brevedad y que los pagos se harían. Durante este período el Club realizó contactos y gestiones con el Grupo Gillett, a pedido del jugador, para lograr que la operación pudiera concretarse y se cumplieran los compromisos asumidos.

Luego de sucesivas prórrogas sin haber recibido el pago, y considerando la intención del jugador de ser inscripto en Italia como agente libre, para lo cual tenía tiempo hasta el 23/02/25 a las 23.59 hs de Italia, el 24/02/25 el Club dio por caída y finalizada la operación. Se le comunicó al jugador que regrese al país para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico del primer equipo conforme su contrato laboral vigente.

Vélez nunca autorizó el viaje del jugador a Italia, su revisión médica en otra institución ni el entrenamiento en ningún club. Todas estas circunstancias fueron toleradas ante la voluntad de poder concretar la transferencia que beneficiaba al Club, y que había sido especialmente solicitada por el jugador.

Vélez espera el regreso del jugador el lunes 3 de marzo próximo para incorporarse al primer equipo, así como su máximo compromiso con la Institución, donde es un referente, surgido de nuestras inferiores y co-capitán del equipo campeón.