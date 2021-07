Contundente consejo de Pampita a Carmen tras encontrarle una foto de Ayelén Paleo a Santiago Bal

Compartir

La conductora de Pampita Online le dio una pícara sugerencia a la artista, quien había revelado que descubrió una imagen de la exvedette.

Al tiempo de que falleciera Santiago Bal a Carmen Barbieri se le dio por ponerse a juntar algunas de las cosas de su exmarido, embalarlas, y llevárselas a Federico Bal. Fue en uno de esos momentos en los que se encontró con una foto de Ayelén Paleo que el artista atesoraba oculto en un retrato familiar, y que motivó el sabio consejo de Pampita.

En una entrevista con Intrusos, Carmen había comentado: “Hace poco saqué una caja, porque de a poco le voy dando a Fede las cosas del papá. Entonces, sacamos una caja, un cuadro, se abrió y se rompió el vidrio y voló una foto que cayó de frente al piso… ¡¿Y quién era?! ¡La chica! (N del R: Paleo) No voy a nombrarla…. ¡Estaba desnuda! Che, qué cuerpo que tiene esa chica. Hizo bien en dejarme. ¿Cómo no va a cambiar eso por esto? (…) Yo creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica, y está bien, aunque él me decía que me seguía amando y se lo creo”.

Entonces, al analizar la divertida anécdota en Pampita Online, la conductora afirmó: “Mejor no buscar en ese momento. Como que ya está, el pasado, pasado. Hay que guardar todo, hacer donaciones. Lo que sea”.

Y Pampita concluyó con una picante sugerencia para Carmen Barbieri: “No hay que estar revisando porque puede encontrar muchas más cosas, pobre Carmen. Qué momento”.

