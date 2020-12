Contundente muestra de apoyo de la comunidad universitaria a la gestión del rector Parmetler

Compartir

La totalidad de los claustros de la Universidad Nacional de Formosa -UNaF- realizaron ayer a la mañana en el campus universitario, un masivo encuentro en defensa de la institucionalidad y la autonomía de la casa de altos estudios ante “malintencionados ataques”.

En ese marco, la secretaria general del Sindicato de Empleados Universitarios de Formosa (SEUF), Mercedes Santa Cruz, subrayó que “nos congregamos de manera absolutamente voluntaria para decir basta de atropellos, falacias y tradición hacia la institución. La idea fue hacer un abrazo simbólico a nuestra casa, la UNaF, para que la comunidad entera sepa la realidad está viviendo nuestra Universidad”.

Repudió la actitud de “personajes que nada tienen que ver con la defensa institucional, sino que están en carácter de agentes que buscan desestabilizar a una institución que está completamente en regla y a la gestión que es una de las que más acciones materializó, no sólo en obras, sino en materia estudiantil, extensión e investigación”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Recursos Naturales, Ing. Gustavo Rhiner, enfatizó que “estamos defendiendo la autonomía universitaria porque somos parte de la gestión del rector Parmetler, así que con más ahínco y decisión nos presentamos para decirle a la comunidad y en particular a los aquellos que atacan a la Universidad pública, inclusiva y gratuita que velamos por esta gestión transparente que ha demostrado a lo largo de estos años que ha contribuido en todo a la sociedad, logros que hoy se pueden ver plasmados”.

Su par de la Facultad de Humanidades, el decano Esp. José Luis Guillen, señaló que “todos los claustros nos hemos autoconvocado para atender la autonomía de la Universidad y la gestión eficiente del rector Parmetler, a través de que la que se han logrado muchas cosas”.

“Dentro de las limitaciones propias de la Universidad por la situación de la pandemia, se ha tenido una política de planificación económica que permitió en todo momento cumplir con los compromisos, el pago de los salarios, la compra de insumos y de limpieza, entre otros, además de concretar significativas obras y acciones”, marcó.

Asimismo, el Ing. Oscar Drelischman, secretario de Gestión Institucional de la Casa de Altos estudios, indicó que “estamos en defensa de la Universidad y nos ponemos en contra de todo el ataque mediático”.

“Queremos demostrar que no somos un grupo reducido, sino que gran parte de la Unaf apoya a la gestión de Parmetler”, agregó el mismo.

Cambio cultural

El Dr. Carlos Leyes, responsable del Instituto para el Arte y la Cultura (IDAC) de la UNaF, manifestó que “apoyamos la gestión del rector en toda su dimensión y defendemos la institucionalidad de la UNaF. Lo que trae todo esto es un cambio cultural muy importante a partir de la gestión, así que estamos para apoyar eso porque la ampliación de derechos nunca puede ser negativa siempre que exista dentro de una Universidad”.

“Estamos en una época importantísima para la cultura universitaria porque nunca antes en esta casa de altos estudios tuvimos el desarrollo y el apoyo cultural que nos ha dado esta gestión”, subrayó.

Asimismo, el Med. Vet. Carlos Pelozo, docente de la UNaF, mostró su preocupación por “lo que está sucediendo en la Universidad y los comentarios que hay”, por lo que “quisimos dar nuestro apoyo al rector”.

“En el año 1918 se declaró la autonomía universitaria de nuestro país y tenemos que mantener eso a rajatabla, ya que costó muchas muertes y lucha”, remarcó, llamando a la reflexión a los que critican a la actual gestión: “sé que los funcionarios que están detrás de esto se van a dar cuenta que se han equivocado. Tienen que recapacitar para seguir todos trabajando y tirando para el mismo lado, de manera que la Argentina crezca en el marco de un Gobierno popular”.

Finalmente, la estudiante del Profesorado de Educación Especial Isabel Pereira consignó que “vine a acompañar la defensa de la autonomía de la Universidad y la gestión del rector Parmetler, de quien sólo hemos recibido apoyo. La totalidad de la comunidad universitaria se congregó para acompañarlo y defenderlo”.

