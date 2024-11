Contundente posteo de L-Gante en medio del escándalo entre Wanda Nara e Icardi

El miércoles por la tarde, el mundo del espectáculo presenció un nuevo capítulo en la tensa relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de su batalla judicial por el divorcio, videos y pruebas cruzadas por parte de ambos, el flamante novio de la empresaria, L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, quedó en el medio de la situación. Lejos de dar un paso al costado, el artista de cumbia 420 mostró su apoyo a su pareja y, una vez más, lanzó un contundente comentario que varios interpretaron que estaba dirigido al futbolista.

Luego de volver a perder su cuenta de Instagram, que recuperó brevemente después de las denuncias y ataques por parte de los hinchas turcos de Icardi, Elián se refugió en su perfil personal de Facebook. “El que tenga miedo a morir que no nazca”, escribió en su último posteo, que realizó pasadas las nueve de la mañana de este jueves, junto a dos fotos en lo que aparentaba ser su departamento ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde comenzaron el día juntos.

En la primera postal, Valenzuela enfocó a Wanda, vestida con una camiseta negra con el logo de una conocida marca en blanco, mientras revisaba su celular en una terraza similar. Frente a ella, sobre la mesa de vidrio, había un plato con trozos de frutas frescas como sandía, mango, frutillas y mandarina, junto con otro teléfono que mostraba en su pantalla una serie de mensajes pertenecientes a una conversación de WhatsApp. En la segunda, el intérprete de “El último romántico” se mostró sonriente y con un par de anteojos negros, ante un espejo, y luciendo un look deportivo, similar al de su pareja.

La publicación causó revuelo entre los fanáticos del músico y la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). En ese marco, los usuarios le dejaron un sinfín de comentarios de apoyo y halagos. “Hermosa pareja”; “Cuando sea grande quiero ser como Wanda”; “Wanda te va a cuidar y correr de las malas compañías, ¡sean felices!”; “La gente va a hacer lo imposible para que no estén juntos, pero dale para adelante”; “Son tan lindos juntos”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en las últimas horas.

Cabe mencionar que, unos minutos después de la publicación de estas imágenes, la pareja fue captada por Christian Mercatante, el cronista enviado por el equipo de Desayuno Americano (América). Mientras salían en su camioneta, con los mismos outfits que vestían en la publicación pasada, la dupla decidió bajar la ventanilla y charlar brevemente con el periodista. “¿Te puedo preguntar a qué fuiste ayer a la casa de Mauro?”, indagó desde el exterior del vehículo. Ella, desde el asiento del acompañante, respondió: “Fui a mi casa buscar cosas mías”. Ante la agitada jornada que tuvo lugar entre ella y su futuro exmarido, Elián se metió de lleno e intentó llenar el silencio incómodo que se originó con el notero: “Estamos bien. Yo ya sé cómo es y no pasa nada”.

Sin embargo, la atención se enfocaba en Nara, quien se encontraba más alejada de la cámara. Dejando de lado su batalla legal con el delantero del Galatasaray, este se refirió a las lágrimas que se hicieron presente en su rostro en un evento al que asistió con varias celebridades y, además, a la salida fue captada por varios medios que consultaron por lo ocurrido. “¿Por qué llorabas?”, consultó ante la animadora, cuya expresión cambió radicalmente. Lejos de dar detalles, y con la voz a punto de quebrarse, le respondió: “Acumulación de cosas”. Y, acto seguido, su pareja decidió volver a poner en marcha su viaje por avenida Libertador y alejarse de las inquietudes del ojo público.

Esa actitud por parte de ambos dejó en claro su negación a dar detalles de su estado emocional. Pese a que su testimonio fue el más buscado en las últimas horas, ni siquiera en sus mejores galas pudieron sacarle una palabra sobre cómo la afectó su enfrentamiento con el padre de sus hijas.