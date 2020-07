Contundente respuesta de Gianinna a Diego Maradona por su polémico audio

Compartir

El conflicto se mantiene latente. Día a día se suman nuevos capítulos que le dan a este culebrón tintes de dramatismo y emociones que brotan por los poros. A esta altura resulta inimaginable vislumbrar hasta dónde llegará el trance que están viviendo desde veredas diferentes Diego Maradona y sus hijas mayores, Dalma y Gianinna. No hay tregua ni mucho menos miramientos por apaciguar y aportar un manto de piedad a tanto ataque belicoso.

Si bien desde hace tiempo las hijas de Claudia Villlafañe vienen mostrando su preocupación públicamente por la salud de Diego, sus palabras alcanzaron otro tono desde que se filtró un video en el que Maradona aparece bailando con Verónica Ojeda en México, cuando era técnico de Dorados. El material, que terminó por viralizarse en las redes sociales, no lo muestra en el mejor de los estados.

Días atrás, Gianinna contó en Intrusos que a través de la Justicia buscará que su padre inicie un tratamiento contra su presunta adicción al alcohol, sobre la que dice tener. También manifestó que denunciarán al entorno de Maradona por “privación ilegitima de la libertad”. Esto último tiene que ver con la denuncia pública de Dalma: aseguró que a su padre le cambian todo el tiempo el número de teléfono para que no hable con ellas.

Desde el otro lado, el actual técnico de Gimnasia no se queda callado y arremete con fuerza; parece no importarle quién esté del otro lado. Primero fue un video en el que simuló estar preso, mostrándose con una cinta -que sacó del envoltorio de una torta- que envolvía sus manos, como si las tuviera atadas. Pero ahora fue mucho más allá. Sin miramientos, tiró un golpe directo al mentón de Gianinna. Expuso temas íntimos y , como mínimo, fuera de lugar.

Teleshow accedió un audio en el que Maradona hace hincapié en sus hijas. Allí, indirectamente critica a la mamá de Benjamín Agüero al descubrir algo que habría sucedido cuando la diseñadora tenía 15 años. “Córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la lleve desmayada con quince añitos a su casa. Esto, la verdad, me duele. Pero no voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen”.

Gianinna decidió contestarle a través de su cuenta de Instagram. Y parece indicar con sus palabras, luego de que su padre la subiera una vez más al ring de la disputa mediática, que está cansada del tema. “Basta para mí, basta para todos”, fue la frase que utilizó.

Inmediatamente los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. El público que la sigue se hizo eco de lo que está aconteciendo y el respaldo fue unánime. “Mis respetos hacia vos, tu valiente madre, tu hermana y todas las buenas personas que te rodean”; “Mucha fuerza para vos y para tu familia. Somos muchos los que estamos del lado de ustedes”, fueron algunos de los mensajes.

Otros, en cambio, le pidieron que, por su salud, de un paso al costado y no se siga involucrando: “Basta. Te merecés paz y disfrutar de tu hijo y de tus seres queridos”; “A veces hay que poner un freno. No es egoísmo. Es paz”; “Tomate un tiempo para descansar y seguí adelante que vas a encontrar paz”.

Horas después Gianinna agregó una reflexión en las historias de dicha red social, donde profundiza en el tema, aunque sin criticar a su padre en ningún momento.

En esta nuevo publicación, comienza apuntando -de forma tácita- al entorno de El 10: “Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen…”. Luego, profundiza sobre el vínculo que mantiene con Diego: “Quienes me conocen sabe de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía”. Y concluye ensayando una defensa personal: “Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida”.