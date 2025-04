Contundente respuesta de Wanda Nara luego de la sanción que le aplicó la Justicia con sus redes

El viernes comenzó con controversia para Wanda Nara, ya que a media mañana recibió una orden de la Justicia para cerrar todas sus redes sociales, como respuesta a sus repetidas desobediencias judiciales. La medida fue tomada debido a su postergación para llevar a sus hijas a las reuniones con la psicóloga encargada de iniciar el proceso de revinculación con Mauro Icardi. La decisión judicial no tardó en generar revuelo, y Wanda, como es costumbre, no dudó en reaccionar.

En lugar de silenciarse, la empresaria decidió hacer un movimiento que respondió a dicha sanción. A través de su cuenta personal, Wanda fijó un comentario de una seguidora que se refería a la reciente medida judicial, comparando la situación de ella con la falta de sanciones hacia Icardi. El comentario, cargado de ironía y molestia, generó una cascada de respuestas, y rápidamente la imagen se viralizó en Instagram.

El comentario de la internauta decía: “Le cierran la cuenta que es su fuente de ingresos, pero al papá no le obligan a pagar la cuota alimentaria que debe hace meses. En fin, la justicia argentina”. En pocos minutos, el mensaje alcanzó más de 21 mil “me gusta” y cientos de respuestas, muchas de ellas apoyando a la conductora. Sin embargo, este no fue el único modo en que Wanda respondió, sino que previamente realizó un video opinando sobre esta medida en su contra.

Lejos de quedarse en silencio, Nara respondió con una jugada que volvió a encender las redes. Primero, a través de un video casero subido a sus propias plataformas, las mismas que podrían ser dadas de baja, se mostró contrariada y cuestionó abiertamente la resolución. “No sé si me van a cerrar o no las cuentas”, dijo, visiblemente molesta, aunque con tono contenido. Aseguró que su abogado ya estaba trabajando en el tema, y calificó la medida como “súper injusta”.

En el mismo clip, defendió el uso profesional de sus redes, dejando en claro que no se trata solo de una cuestión de exposición mediática: “Es una de mis principales fuentes de trabajo”, explicó, y detalló que tiene “muchos contratos ya firmados” que se verían directamente afectados. En ese marco, el conflicto judicial no solo compromete su imagen pública, sino que pone en juego su actividad económica diaria.

“Por suerte hay muchas empresas, muchísimas, que me apoyan y que trabajan conmigo”, agregó, dejando claro que, a pesar del conflicto, su relación con las marcas sigue firme y con acuerdos vigentes durante todo el año.

Pero la conductora no se quedó con los brazos cruzados. Luego de su furibundo video desde su perfil, decidió mostrar el as que tenía bajo la manga. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans”, escribió, junto a un emoji de una llama de fuego, aludiendo a la famosa plataforma de contenido para adultos. Pero no fue todo. “Yo nunca me caigo, tomo envión”, escribió al referirse a la plataforma de contenido para adultos como su aliada ante esta situación.

Ante el anuncio, los fanáticos empezaron a buscar su perfil para conocer más detrás de la propuesta. “Hola… No soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto. Aprovechá que si me cierran IG me ACTIVO más que nunca”, escribió como descripción. Y, tan solo unos minutos más tarde, agregó: “Colapsó la página. Colapsaron los servers”.

Enfrentada a la Justicia, señalada por desobedecer y con sus redes en la mira, Wanda no se relajó. Al contrario: habló, se defendió y contraatacó. Entre contratos, comentarios fijados y gestos calculados, dejó en claro que pueden intentar silenciar sus cuentas, pero no a ella.