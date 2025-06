Contundente victoria de LineAzul en las elecciones estudiantiles de la UNaF

En el marco de los recientes comicios estudiantiles celebrados en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la agrupación estudiantil LineAzul se alzó con una victoria categórica en todas las unidades académicas donde presentó candidaturas. Con una participación notable por parte del claustro estudiantil y una jornada electoral sin incidentes, LineAzul logró imponerse en los órganos de representación de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), la Facultad de Recursos Naturales (FRN) y la Facultad de Humanidades (FH), además de obtener bancas en el Consejo Superior de la universidad.

Elecciones con

participación y

compromiso

Los comicios, desarrollados con total normalidad, definieron a los nuevos representantes estudiantiles para los Consejos Directivos de cada facultad, el Consejo Superior de la UNaF y los Centros de Estudiantes. Desde la Junta Electoral Permanente se destacó la alta participación del estudiantado y el correcto desarrollo del proceso electoral.

Rodrigo Galarza, secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la UNaF, afirmó: “Vivimos unas elecciones con una gran participación del sector estudiantil y sin mayores percances, por lo que estamos muy contentos”. También subrayó que la representación estudiantil es clave para la vida institucional universitaria, ya que “tanto consejeros como consiliarios tendrán la posibilidad de participar en los debates que definirán el rumbo académico e institucional”.

Triunfos en las tres

facultades: FAEN,

FRN y FH

En la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), LineAzul logró un respaldo contundente, obteniendo la representación en el Consejo Directivo y la presidencia del Centro de Estudiantes. Alexis Bobadilla, presidente electo del Centro de Estudiantes, destacó: “Vimos el acompañamiento de todos los chicos desde la mañana, en el transcurso de la votación. Felicito a mis compañeros del claustro estudiantil, tanto consejeros comoconsiliarios”.

Carla Ibarra, consiliaria electa por FAEN, remarcó el valor de la participación: “Los chicos han venido durante todo el día a emitir su voto, y eso nos demuestra que el trabajo que hacemos día a día no es en vano”.

En la Facultad de Recursos Naturales (FRN), LineAzul también logró imponerse tanto en el Consejo Directivo como en el Centro de Estudiantes. Jesús Méndez, primer consejero directivo titular, celebró la alta participación: “Estamos muy contentos porque todos los compañeros se acercaron a emitir su voto, lo cual es algo muy importante para nosotros”.

En la Facultad de Humanidades (FH), la agrupación ratificó su predominio con una victoria clara en ambas instancias de representación. Selene Montes, tercera consejera titular, señaló: “Las elecciones se desarrollaron de manera muy tranquila con gran concurrencia de los estudiantes. Agradecemos a todos los que se acercaron a votar”.

Ailén Barrios, consejera directiva electa de FH, se mostró agradecida y comprometida: “Quiero agradecer a todos los estudiantes por haber venido a dar su apoyo. Vamos a estar siempre para el bienestar estudiantil, en conjunto con el Centro de Estudiantes y los representantes electos”.

Renzo Rivas, vicepresidente electo del Centro de Estudiantes de LineAzul, expresó su entusiasmo por asumir esta nueva etapa: “Empecé la carrera en 2021 y siempre me enfoqué en ayudar a mis compañeros. Ser vicepresidente es una excelente oportunidad para seguir colaborando con todos, no solo con los de mi carrera”.

Consolidación

en el Consejo

Superior

Además de los triunfos por facultad, LineAzul logró quedarse con las bancas correspondientes al claustro estudiantil en el Consejo Superior de la UNaF, el máximo órgano de gobierno universitario. Esta representación le permitirá a la agrupación influir directamente en las decisiones estratégicas que impactan a toda la comunidad educativa.

Pablo Noguera, actual consejero por FAEN, subrayó la importancia del momento: “Los comicios se llevaron a cabo con total normalidad y con muy buena concurrencia. Agradecemos el esfuerzo y el acompañamiento hacia nosotros nuevamente”.

Un proyecto colectivo

en crecimiento

Desde LineAzul sostienen que los resultados alcanzados no son fruto del azar, sino de un trabajo sostenido y con perspectiva comunitaria. “No se trata solo de ganar elecciones, sino de estar presentes todos los días del año, escuchando, gestionando y construyendo comunidad”, afirmaron sus referentes.

Características

La agrupación se ha caracterizado por impulsar políticas de acompañamiento académico, mejoras en la infraestructura estudiantil, espacios de formación y prácticas, así como una activa participación en actividades pedagógicas, culturales y de defensa de los derechos estudiantiles.

Este nuevo respaldo ratifica a LineAzul como una fuerza transformadora dentro del ámbito estudiantil de la UNaF, y abre una etapa en la que, con mayor presencia institucional, buscarán profundizar un modelo de representación basado en el compromiso real, la cercanía con el estudiantado y la construcción de una universidad más inclusiva, participativa y democrática.