Este lunes 14 de abril, desde las 9:30 horas, la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, desarrolló el conversatorio “El lugar de las imágenes: Fotografías de prensa y Guerra de Malvinas” en el Archivo Histórico Provincial.

Al respecto, el profesor Javier Núñez, explicó que propusieron esta actividad porque aborda “críticamente” cómo se produjeron y circularon imágenes durante el conflicto de Malvinas.

“Para ello recurrimos a un acervo fotográfico que tenemos local, pero también a una colección de imágenes de la extinta Agencia Télam, que muestran cómo la última dictadura intentó mediatizar la comprensión de la guerra a través de las imágenes, ocultando, manipulando”, indicó.

Y agregó: “Pero también queremos abordar críticamente otras producciones fotográficas que muestran discursos diferentes, no tan heroicos, sobre la guerra de Malvinas”.

En ese sentido, el docente precisó que el conversatorio estuvo orientado a estudiantes de institutos terciarios pero, además, convocaron a organismos culturales para “abrir esta temática a la discusión” con el fin de que pueda replicarse, también, en otros espacios.

“El objetivo es abordar críticamente la guerra desde un punto de vista de la historia social, de la historia cultural de la guerra, de los estudios visuales, es decir, abordar un tema histórico conocido por todos, pero desde otro ángulo”, aclaró.

Núñez consideró que “el poder de las imágenes” tiene “muchos elementos para brindar en este debate” y destacó que “Malvinas en realidad es una causa social, popular, que ha estado presente a lo largo de todo el siglo XX”.

“Lo que sí podríamos decir es que, en diferentes décadas, fue pensada, abordada, problematizada, de distintas maneras, por ejemplo, a partir del nuevo siglo comienzan otro tipo de interpelaciones al tema”, señaló.

Y recordó que, a través de denuncias judiciales, se conoció que hubo torturas, por ejemplo, por lo que “hoy nos interesa saber también qué pasaba más allá del teatro de operaciones, qué ocurría con la sociedad, qué pasaba en el continente, qué pasaba con las familias, cómo procesaba esto el sistema educativo, el arte, la música”.

“Malvinas es un tema que sigue difuminando, que nos sigue interpelando, porque es una historia que no termina de ocurrir, que no termina de suceder, y vemos todavía que el mundo diplomático está teniendo en la actualidad también un impacto acerca de las formas contemporáneas que tal vez el proyecto hegemónico contemporáneo se está llevando adelante. Es decir, es un tema que todavía nos sigue hablando”, evidenció.

Y añadió: “Me parece que también aparecen nuevas preguntas sobre Malvinas, el papel de las mujeres, qué pasó con las infancias, qué pasó con las juventudes, cómo procesaron esto los medios de comunicación. Me parece que Malvinas, hoy por hoy ya, es entendida no sólo como lo que ocurrió en el teatro de operaciones, sino en el continente, el después, pero también lo que pasó antes”.

Por último, el profesor anticipó que, de acuerdo a la repercusión de la actividad, estarán abiertos a invitaciones para replicar la misma en instituciones educativas o medios de comunicación.

“Eventualmente podemos trasladar, llevar, difundir esta actividad a otros espacios. Así que están todos invitados a invitarnos, si quisieran, que continuemos hablando del tema”, cerró.