Conviven con agua servida y olor nauseabundo; piden soluciones

Pobladores del barrio 2 de Abril de esta ciudad se pusieron en contacto con el Grupo de Medios TVO para exigir soluciones ante una situación que vienen padeciendo desde hace tiempo y que tiene que ver con la presencia de gran cantidad de agua servida y olor nauseabundo sobre la calle Amadey frente al tanque de agua de la zona.

Según explicaron los vecinos, la «convivencia» con esta situación ya lleva mucho tiempo y por eso reclaman soluciones a las autoridades competentes más aún porque ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, el mal olor se hace insoportable.

«Ya hicimos los reclamos correspondientes en Aguas de Formosa porque hay agua desde hace mucho tiempo y creemos que es un problema que les compete a ellos pero jamás tuvimos una solución, con estos días de muchísimo calor es insoportable el olor nauseabundo que sale de ahí y llega hasta varias cuadras, no se puede estar y necesitamos una respuesta urgente de las autoridades», pidió un poblador.

«Este es un problema reiterado que tenemos y vivimos haciendo reclamos que quedan en la nada, salimos con las motos y nos empapamos con el agua que hay por todas partes y que encima está en mal estado, no sé qué pensarán las autoridades porque nadie nos da una solución, es imposible vivir con esto así, más ahora que hace calor, incluso el agua del borde de la calle tiene pequeños restos de moho que se va formando y es resbaloso, todo eso pasa por la cantidad de tiempo que lleva ahí el agua y al estar estancada se va pudriendo, una vergüenza lo que nos pasa», expresó otra vecina del lugar.

«Todo esto es una completa mugre que los vecinos no podemos soportar más, cómo puede ser que acá pagando todos los servicios y los impuestos nadie pueda venir a hacerse cargo de esto y darnos una solución, en un montón de lugares del barrio pasa lo mismo pero creo que en ninguna zona es tan agravado como esto, no queremos que comiencen las clases y esto siga así ya que la mayoría de los chicos va caminando a la escuela y pasa por ahí, tienen que estar saltando para no pisar el agua, es un horror lo que pasa y no puede seguir más», dijo indignada una pobladora.

«Ahora decidimos hacer público esto porque sigue sin respuestas, qué más esperan las autoridades para hacer algo, incluso después de la lluvia todo quedó peor, es un foco tremendo de infección y todos los vecinos convivimos con eso en contra de nuestra voluntad porque no depende de nosotros, no es que salimos con un escurridor y se soluciona, acá hay que hacer un trabajo profundo de manera urgente, ojalá que los funcionarios se acerquen a brindarnos una solución», finalizó otra vecina del sector.