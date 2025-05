Convocan a las elecciones del claustro de estudiantes

Mediante la Resolución Nº 1260, el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), profesor especialista Augusto Parmetler, ha oficializado la convocatoria a elecciones estudiantiles para la renovación de representantes en los principales órganos de cogobierno de la casa de estudios. El proceso electoral abarcará la elección de consiliarios superiores y consejeros directivos para el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2027.

Conforme se detalla en la resolución, se elegirán un consiliario superior titular y uno suplente por cada unidad académica, quienes formarán parte del Honorable Consejo Superior (HCS), el máximo órgano deliberativo de la UNaF. Además, se renovarán los cargos de tres consejeros directivos titulares y tres suplentes en cada una de las cuatro unidades académicas que conforman la estructura universitaria.

En los considerandos del acto administrativo, se destaca que la convocatoria se fundamenta en el marco legal establecido por la Ley de Educación Superior Nº 24.521, la cual, en sus artículos 29º inciso b) y 53º, reconoce la potestad de las universidades nacionales de definir su estructura de gobierno y su integración, incluyendo la participación activa de los estudiantes mediante la elección de sus representantes.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de los cuerpos colegiados de gobierno, asegurando la representación del claustro estudiantil en las decisiones institucionales. La medida se alinea también con el Reglamento General Electoral de la universidad (Resolución Nº 0036/00 H.C.S. y sus modificatorias), cuyo artículo 52º establece que es competencia del rector dictar este tipo de actos administrativos para dar inicio al proceso electoral.

La convocatoria, firmada por el rector Parmetler, se ajusta además a lo previsto por el Estatuto de la UNaF, que en su artículo 82º inciso c) dispone que toda actividad electoral universitaria debe desarrollarse mediante el voto “personal, universal, obligatorio y secreto”. Este principio garantiza un proceso democrático que respete la pluralidad y participación activa del estudiantado en la vida institucional.

Desde el Rectorado se subrayó la importancia de la participación estudiantil en estos espacios, no solo como ejercicio de derechos democráticos, sino también como parte esencial del modelo de cogobierno universitario argentino, que contempla la intervención de los distintos claustros —docentes, no docentes, graduados y estudiantes— en la toma de decisiones.

En las próximas semanas, se espera la publicación del cronograma electoral con las fechas clave del proceso, incluyendo la presentación de listas, oficialización de candidaturas, campaña y jornada electoral. La comunidad estudiantil de la UNaF se prepara así para un nuevo ejercicio democrático, donde podrán elegir a quienes los representarán en el diseño y conducción de políticas académicas e institucionales.