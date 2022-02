Convocan a una marcha a Casa de Gobierno para recordar la represión del «Viernes Negro»

Compartir

Este sábado 5 de marzo, formoseños autoconvocados se movilizarán hasta Casa de Gobierno al cumplirse un año de la brutal represión policial hacia personas que protestaban por la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena en la ciudad capital. Lo que parecía ser una movilización más, terminó siendo el escenario de una protesta nunca antes vista en nuestra provincia, que dejó como saldo casi un centenar de detenidos y heridos.

El hecho

Durante la mañana del 5 de marzo de 2021, los manifestantes se autoconvocaron en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, y luego pretendían avanzar hacia Casa de Gobierno, pero no lo pudieron hacer ya que efectivos de la Policía provincial vallaron alrededor de la misma e impidieron el paso; en un momento dado, un grupo de personas comenzó a arrojar huevos a los uniformados y luego sacaron las vallas, fue ahí que la fuerza respondió con postas de goma, lo cual generó la furia de la muchedumbre desatando un verdadero caos.

Vale decir, que los enfrentamientos se dieron en diversos puntos, donde quienes intentaban atravesar las barreras eran reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos; luego, cuando la situación se tensó aún más, los efectivos policiales no discriminaban y disparaban a mansalva.

Durante las corridas, cientos de personas terminaron con lesiones a causa de los disparos que se efectuaron para disuadir, además muchos de ellos también fueron golpeados y apresados; por parte de la fuerza local 13 uniformados terminaron con lesiones.

La noticia pronto tomó estado nacional, y los medios porteños cubrían en vivo el minuto a minuto y enseguida fue tendencia en las redes sociales; asimismo, desde diferentes sectores manifestaron su repudio por la represión de la fuerza de seguridad.

La protesta finalizó luego de más de 5 horas, y no solo hubo corridas en cercanías a Casa de Gobierno, sino que los manifestantes se dispersaron en varios puntos del microcentro, donde eran perseguidos por la Policía.

Convocatoria a marchar

Teniendo en cuenta que se aproxima la fecha de aquel día que sin dudas marcó la historia local, este sábado, autoconvocados se reunirán a partir de las 11 horas en la Peatonal y desde allí se movilizarán hasta Casa de Gobierno. Asimismo, invitan a la ciudadanía a que se sume para que el grito de «nunca más» se haga escuchar.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la ex concejal capitalina de la UCR Celeste Ruíz Díaz, quien participó activamente de las protestas recordó: «los formoseños nos manifestábamos libremente en contra de los abusos, de las medidas del gobierno durante la cuarentena y en contra de las violaciones a los derechos humanos, de los encierros, por los varados y a favor de los trabajadores de los distintos rubros».

Agregó entonces que «ese día el gobierno decidió reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, decidió encarcelar a cientos jóvenes, en muchos casos no daban ni siquiera el dato de en qué Comisaría estaban, con los padres y abogados tuvimos que recorrer todas para saber dónde se encontraban».

Agregó la ex edil radical que «al cumplirse un año de este hecho quienes formamos parte de todo ese proceso de lucha que llevamos adelante los formoseños nos volvemos a convocar para conmemorar esta fecha, para exigir que nunca más haya un acto de represión de estas características en nuestra provincia contra ciudadanos que en libre ejercicio del derecho de protesta nos convocamos de manera pacífica y para que en Formosa reine siempre la paz y la libertad».

Finalmente, Ruíz Díaz invitó a todos los formoseños y formoseñas a participar. «Estamos organizando de manera autoconvocada y participarán representantes de la cultura, gastronómicos, comerciantes, militantes políticos, etc», culminó diciendo.

