Convocarán a organismos provinciales a la próxima reunión del Consejo de Seguridad Vial

Se llevó adelante una reunión de trabajo en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, de la cual participaron el Crio. Gral. Miguel Ángel Bres -Director General de la Policía de Seguridad Vial- y el Subcomisario Manuel Pinto, además del Titular del Organismo de la Constitución el Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado, Dr. José P. García y un grupo de Asesores Legales.

En la misma, se coordinó informar a todos los usuarios de la avenida Ribereña de la ciudad Capital que, “si bien a partir del jueves 30 ésta quedó habilitada al tránsito, por ahora es únicamente para motovehículos y vehículos livianos, por lo que, los transportes de carga no podrán desplazarse por la citada, hasta tanto Vialidad Provincial culmine con los trabajos de reparación sobre las cabeceras del Puente del Riacho Formosa entre otras, para dotar a toda la zona de una mayor seguridad vial”.

Vale indicar que en este sentido, se mantendrá una “regulación activa” del tránsito con presencia policial, además de solicitarle al Ing. Javier Caffa, administrador de Vialidad Provincial, se proceda a la instalación de señalética y cartelería visible también lumínica, a fin de que los vehículos no ingresen al área destinada exclusivamente para la Ciclovía de la Maradona, donde un vehículo de la provincia de Santa Fe transitó la misma, ya que el GPS de Google Maps la señala como una vía de circulación”.

Por otra parte, se acordó que, para la próxima reunión del Consejo de Seguridad Vial Provincial, fijada para el día martes 4 de junio a las 18:00 horas, se convoque al subsecretario de Transporte y Emergencia, Dr. José A. Olmedo de la Municipalidad, toda vez que existe una gran desinformación y desconocimiento de la normativa vigente relacionada con las actas de infracción por excesos de velocidad labradas mediante cinemómetros instalados dentro del ejido municipal, ubicados en las Avenidas Gendarmería Nacional al 3800, Ribereña al 900 y en Senador Emilio Tomás al 2500, que originan situaciones de “inseguridad jurídica”, dado que infracciones constatadas en los periodos que van desde el 1 de noviembre del 2022 al 31 de octubre del 2023, aparecen asentadas en los Registros de Propiedad del Automotor en algunos casos y en otras han sido cobradas, cuando el mismo supuestamente era un -Periodo de Adaptación- y hoy los vecinos solicitan el reintegro de las sumas pagadas.

Asimismo, todo lo vinculado al procedimiento de notificación fehaciente de las citadas infracciones, no cumplen con los requisitos de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, siendo necesario garantizar entonces, los derechos de los usuarios de la vía pública, aunando acciones para una mayor seguridad vial y la consecuente disminución de la siniestralidad en nuestro medio.

Por último explican -La falta de información, sumada a la ausencia de una Campaña de Concientización relacionada a las fotomultas, vienen originado situaciones de inseguridad jurídica y abusos hacia los usuarios de la vía pública. Durante el denominado “Periodo de Adaptación”, se han cobrado infracciones y las mismas aparecen asentadas en las bases de los Registros de Propiedad del Automotor, por lo que, corresponde transparentar el sistema implementado-