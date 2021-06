Convocaron hoy a un bocinazo en las afueras de Casa de Gobierno por una “Formosa Libre”

Compartir

Linkedin Print

Comerciantes de la ciudad convocaron a un bocinazo y movilización hoy a las 11 horas frente a Casa de Gobierno. La movida se suma a las movilizaciones de días atrás en repudio a las reiteradas prórrogas de la fase 1, que hoy culminaría, por lo que además se aguardan las novedades de la mesa covid.

“Basta no nos callamos más, necesitamos trabajar”, es uno de los lemas de la movilización. “Todo trabajo es esencial”, es otra de las frases que manifestaron los comerciantes, teniendo en cuenta que la situación que padecen es grave, debido a que quienes no son considerados “esenciales” como los comercios de bazar, de venta de indumentaria o calzado, no pueden trabajar con las puertas abiertas, lo que lleva a que se pierdan fuentes laborales y se agudice la pobreza.

Cabe recordar que para graficar la situación desesperante del sector, desde hace algunas semanas vienen realizando ollas populares en la zona del Mercadito Paraguayo con el fin de asistir a los comerciantes que no pueden hacerle frente siquiera al almuerzo diario porque no tienen ventas. Este sector de la ciudad se ve muy complicado por las restricciones, teniendo en cuenta no solo que las ventas son nulas, sino que muchos posibles clientes no pueden pasar debido a los incesantes controles y porque no cuentan con permisos de circulación.

El panorama es complejo para todos y desde hace días hay un clima tenso por la falta de respuestas y soluciones del gobierno provincia. Ante esto, los comerciantes advierten que de continuar la fase 1, el panorama será peor, es por ello que además vienen solicitando diálogo con los funcionarios que forman parte de la mesa covid y que son quienes acuerdan las medidas que se establecen en la ciudad con el fin de hacerle frente al virus.

Días atrás los trabajadores habían asegurado que los constantes cierres “no dan resultados”, teniendo en cuenta que la cifra de contagiados y muertes sigue en aumento, por eso piden que las medidas se levanten y que con un protocolo para el sector, podrían funcionar así como lo hacen supermercados y farmacias, permitiendo el ingreso de pocos clientes a los locales.

Cabe recordar que desde hace días el escenario se volvió muy candente y ocurrieron hechos que tomaron estado público nacional, con manifestaciones que finalizaron incluso con detenidos y con situaciones polémicas. Desde ese entonces, Casa de Gobierno sigue vallada y muy custodiada, con una marcada presencia policial por temor a que se repitan los hechos que ocurrieron en marzo de este año en el denominado “Viernes negro” que terminó con cientos de detenidos y heridos.

Compartir

Linkedin Print