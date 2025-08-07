Convocatoria a nuevos alumnos para integrar el Coro y Orquesta Intercultural Naugô

Desde el Museo Ferroviario Municipal informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para integrar el Coro y la Orquesta Intercultural Naugô por lo cual se invita a niños, niñas y jóvenes a partir de los 9 años a formar parte de esta propuesta artística y educativa.

Las inscripciones presenciales estarán abiertas durante todo el mes de agosto, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, en la Sala de los Intendentes del Museo Ferroviario, ubicada en calle San Martín 670.

Este espacio intercultural ofrece formación musical gratuita en un ambiente inclusivo, promoviendo el encuentro entre culturas a través del canto y los instrumentos.

También se encuentran abiertas las inscripciones al Taller de N’vike, una propuesta que invita a explorar el universo sonoro del n’vike (un instrumento autóctono de origen qom), promoviendo el rescate y la difusión de saberes ancestrales. Está destinado a quienes deseen iniciarse o profundizar en este instrumento tradicional, como parte del diálogo entre culturas que caracteriza al proyecto Estación Cultural.

Para más información, acercarse al punto de inscripción en los días y horarios mencionados.