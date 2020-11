Cooperativa dictará gratis un curso básico de albañilería para mujeres

Compartir

Linkedin Print

Andrés Velastegui, de la cooperativa “Alas Limitada”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que los últimos días de noviembre dictarán un curso básico de albañilería, destinado a mujeres, que será de manera gratuita.

“Lo que se está por hacer es un curso gratuito para mujeres porque por ahí se las tiene de lado en lo que es el rubro de la construcción y esto puede darle un conocimiento básico de lo que es colocar aberturas, puertas, hacer armaduras, cosas de albañilería, lo esencial que les puede llegar a servir a ellas si les sale algún trabajito, colocar aberturas, que puedan aprender el rubro”, explicó.

Asimismo señaló que “hasta ahora lo que tenemos proyectado es hacerlo dos veces por semana, el primer día se haría un teórico, y el próximo día la idea es llevarlas a algunas de las obras que nosotros tenemos y de lo que se habló la clase anterior que puedan ver cómo se hace, ir mostrándoles todo pero que aprendan, sería una clase teórica y otra práctica”.

“El curso es de manera presencial manteniendo lo que son las medidas de seguridad por la pandemia, será de 8 hasta 10 personas, hay muchísima gente que llamó para inscribirse, pero no vamos a poder darle a todas el curso, las vamos a ir llamando y vamos a iniciar la última quincena de noviembre”, explicó.

De la misma forma aseguró que si bien no tienen cupo, tratarán de brindarles el curso a la mayor cantidad de personas posible. “Si es que tenemos que hacer esto por cupo como corresponde tenemos por lo menos 200 personas que nos llamaron, pero tampoco podemos dejar el trabajo que tenemos entonces vamos a acomodar los horarios y que puedan ir a cualquiera de las obras y ver cómo se hacen los trabajos, pero no damos abasto con todos y tampoco podemos encimar mucha gente”.

Respecto a cuánto tiempo durará el curso, explicó que “creemos que será por lo menos de dos meses, no podemos decir que van a aprender todo de la construcción porque es un rubro donde nunca se termina de aprender, pero sí sirve para tener un pantallazo de aprender a sacar nivel, a hacer armaduras, revoques, colocar una puerta, una ventana, esa es la idea, también tenemos en nuestro grupo de trabajo una chica que es la electricista de nuestra obra así que digamos tenemos experiencia de trabajar con mujeres en la parte de construcción”.

Asimismo Velastegui contó que la idea de hacer el curso surgió “por la necesidad laboral que hay, nosotros en el grupo de la cooperativa somos más o menos 35 los que trabajamos en el rubro construcción y actualmente no se consigue trabajo, con esto le estaríamos dando una pequeña mano porque es ampliar el rubro de la persona, de lo que pueda llegar a conseguir”.

“Hoy en día amurar una puerta sale entre 1500 y 2 mil pesos, si se le enseña a una persona que aprenda a hacer el trabajo bien, se le está enseñando para que pueda cobrar por un trabajo bien hecho que hará el día de mañana”, destacó.

Quienes deseen formar parte del curso que podría iniciar esta semana, pueden comunicarse al número 3704-215891.

Compartir

Linkedin Print