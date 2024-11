Copa ACLAV: buen inicio para Monteros, Boca, River y Ciudad

Este jueves dio inicio la Fase de Grupos de la Copa ACLAV 2024 en el Espacio DAM de la ciudad de Zárate, con victorias para Monteros, Boca, River y Ciudad en sus respectivos debuts. Este viernes, habrá cuatro partidos más desde las 11:00 hs en vivo por Fox Sports.

La jornada comenzó con el duelo tucumano en la Zona 3, donde Tucumán de Gimnasia arrancó mejor. Sin embargo, Monteros reaccionó de la mano de Nahuel Rojas (18) y Juan Vázquez (17) para llevarse el triunfo por 3-1 con parciales de 20-25, 25-18, 25-19 y 25-23.

En el segundo turno, Boca debutó en la temporada con una sólida actuación frente a Waiwen. Los 19 puntos de Pablo Denis fueron clave para que los dirigidos por Marcelo Gigante consiguieran la victoria en sets corridos (25-23, 25-19, 25-21) y dieran el primer paso en el Grupo 2.

El siguiente enfrentamiento, también correspondiente a la Zona 2, tuvo como protagonistas a River y Vélez. El Millonario comenzó cómodo en el partido, aunque Vélez empató y complicó los sets restantes. Aun así, Marcos Meggi (14) y Sergio Acosta (13) impulsaron a los de Núñez al triunfo por 3-1 (25-15, 18-25, 25-21, 25-22).

En el último partido del día, CEF 5 debutó ante Ciudad y comenzó llevándose el primer set. Sin embargo, Muni logró acomodarse en el juego y dar vuelta el marcador, liderado por Jonás Ponzio (19). De menor a mayor, el conjunto de Hernán Ferraro selló el triunfo con parciales de 21-25, 25-20, 25-20 y 25-22.

Fixture

Jueves 31/10

11hs Monteros vs Tucumán de Gimnasia

15hs Waiwen vs Boca

18hs River vs Vélez

21hs Ciudad vd CEF 5 La Rioja

Viernes 1/11

11hs Tucumán de Gimnasia vs San Lorenzo

15hs Boca vs Vélez

18hs Waiwen vs River

21hs CEF 5 vs Defensores de Banfield

Sábado 2/11

11hs San Lorenzo vs Monteros

15hs Vélez vs Waiwen

18hs River vs Boca

21hs Defensores de Banfield vs Ciudad