Copa ACLAV: Mutual Policial ganó en sets corridos y se metió en cuartos

En el inicio de la tercera jornada del torneo, este miércoles en Mar del Plata, Mutual Policial de Formosa clasificó a los cuartos de final de la Copa ACLAV Argentina luego de vencer en tres sets (31-29, 25-13 y 25-23) a Gigantes del Sur de Neuquén. El equipo formoseño se recuperó de su derrota previa ante Ciudad por 3-0, mientras que los neuquinos finalizaron su participación en la competencia.

El primer set fue palo a palo, con ventajas no mayores a tres puntos y con el equipo dirigido por Javier Baldiviezo arriba hasta el mismo cierre, al que llegó por 24-21 luego de buenos rendimientos del central Javier Sánchez y el punta Mauro Castillo. Sin embargo, Policial, luego de haberse cargado de errores no forzados durante el parcial, logró corregir al final e igualó las cosas en 24 tantos, con un buen paso por el saque de Ramsés Cascú. Ahí, se puso arriba por primera vez en 26-25 y al rato, tras desperdiciar dos set ball, el conjunto de Formosa se lo llevó 31-29 con dos puntos de Leandro Niz, que entró para cerrarlo.

Gigantes buscó recuperarse desde el bloqueo, pero acusó el golpe del capítulo anterior y cometió errores no forzados, problema que se mantuvo hasta el final del partido.

Esto ayudó a Policial a sacar una luz de tres puntos en 10-7 que pronto, con cuatro aces consecutivos de Tomás Rodríguez, se estiró a más del doble (16-8). También, los repetidos errores de Gigantes ayudaron a seguir ampliando la brecha, hacia un 21-10 que enseguida se convirtió en 25-13 y 2-0 formoseño.

En el que sería el último set del partido, Gigantes intentó volver a los orígenes y pegar con sus centrales, apuntalado por errores que surgieron del lado de Policial, sobre todo desde el saque. Los conducidos por Martín López compensaron con un buen nivel en bloqueo y contraataque, lo que derivó en un parcial parejo. Policial se apoyó en otro ingreso de Niz, que colaboró desde el servicio y el ataque, y tras varias chances desperdiciadas llegó la clasificación: ataque de Rodrigo Ocampo y 25-23 final.

Síntesis

Mutual Policial: Alejandro Araya (1), Rodrigo Ocampo (27); Ramsés Cascú (4), Carlos Mosquera (3); Alexis Nocenti (5), Tomás Rodríguez (13). Líberos: Marcos Richards, Axel Mendoza. Entrenador: Martín López. Ingresaron: Leandro Niz (6), Germán Gómez (2), Pablo Rivero (1), Gastón Ortiz, Antonio Cabrera.

Gigantes del Sur: Edgardo Lioca (1), Teo Galli (13); Javier Sánchez (7), Emmanuel Corso (6); Franco Retamozo (9), Mauro Castillo (9). Líberos: Héctor Vergara, Alejo Barahona. Entrenador: Javier Baldiviezo. Ingresaron: Leonel Pintos, Matías Kastli.

Parciales: 31-29, 25-13, 25-23

Árbitros: Cristian Chunco y Andrés Villarreal.

Estadio: Club Once Unidos, Mar del Plata

