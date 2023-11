Copa ACLAV: se juega en la Bombonerita y Policial será rival de Boca

El próximo domingo 26 y lunes 27 de noviembre se jugará la fase regular de la Copa ACLAV. Ante la confirmación de Boca como sede del torneo se definieron los cruces de los equipos inscriptos para el tercer certamen que se jugará en esta temporada 2023/2024.

El formato de la fase regular será de ida y vuelta y en el caso de igualar en partidos ganados se jugará un set de oro a quince puntos al finalizar el segundo partido. Todos los partidos serán en el Estadio Luis Conde «La Bombonerita».

Domingo 26 de noviembre

13.30 hs Policial Vóley vs Boca Juniors

16 hs Monteros Vóley vs San Lorenzo

18.30 hs Defensores de Banfield vs River Plate

21 hs Ciudad Vóley vs Tucumán de Gimnasia

Lunes 27 de noviembre

13.30 hs San Lorenzo vs Monteros

16 hs River Plate vs Defensores de Banfield

1830 hs Tucumán de Gimnasia vs Ciudad Vóley

21 hs Policial Vóley vs Boca Juniors

Se viene el argentino de

beach vóley

Desde el 7 hasta el 10 de diciembre se realizará el Campeonato Argentino de Beach Volley, en el balneario La Florida de Rosario, uno de los centros de entrenamiento de las Selecciones Nacionales.

El torneo organizado por la FeVA y la AVR (Asociación Vóleibol de Rosario) será para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En este certamen nacional se medirán los equipos que representan a cada provincia. El año pasado se había realizado en Cerrito y en esta edición se hará en la ciudad de Rosario.