Copa América: Conmebol amplió el cupo y cada selección podrá convocar 26 jugadores

La Conmebol aprobó la ampliación de la lista de convocados por cada selección de la Copa América de Estados Unidos de 23 a 26 futbolistas, en línea con lo que había definido la UEFA para la próxima Eurocopa de Alemania. La decisión se tomó en Bangkok, Taliandia, durante una reunión del Consejo de la Conmebol, aprovechando la convocatoria de dirigentes al Congreso de la FIFA, que se celebrará este viernes en aquella capital asiática.

“La decisión es que cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la competición (en la lista de buena fe), manteniendo un total de 50 personas en la delegación que son cubiertos por la organización del evento (hotelería, alimentación, transporte etc. de acuerdo con el régimen financiero y premiación previstos en el Capítulo 17 del reglamento”, confirmó la organización de la Copa América en un comunicado. Además, aclaró: “Todos los jugadores (hasta 26) deben estar en la Lista Provisional enviada hasta el día 05 de mayo de 2024, de acuerdo con el artículo 58º del reglamento”. Además, detalló que los días de partido puede haber un máximo de 15 suplentes y ocho auxiliares, totalizando 23 personas en esa instalación.

La mayoría de los seleccionados sudamericanos estaba de acuerdo en ampliar el cupo de 23 a 26 futbolistas, en línea con lo que sucede en Europa, y porque además se mantienen las cinco sustituciones por encuentro. Además, una lista más amplia otorga a los entrenadores mayor capacidad de maniobra en caso de una lesión o una suspensión durante el torneo. Esa voluntad terminó de plasmarse hoy durante el encuentro de dirigentes en Tailandia. Y la resolución les abre la puerta del torneo a varios futbolistas argentinos que, probablemente no hubieran pasado el corte de haberse mantenido el límite en 23 jugadores.

El camino hacia el torneo

y los interrogantes en la

lista argentina

Reglamentariamente, cada combinado debe presentar una prelista el 5 de junio y la nómina definitiva, el día 12. Las fechas coinciden con los últimos amistosos de la albiceleste antes del certamen continental: el domingo 9 de junio disputará un partido ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago y el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en el FedEX Field de Washington DC.

En todas las líneas hay nombres que están confirmados extraoficialmente. Los arqueros Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Franco Armani son una certeza y Walter Benítez, de no sufrir ningún imponderable y tras atajar en la victoria sobre Costa Rica por 3 a 1 en el último amistoso internacional, se quedará con el lugar que en el Mundial Qatar 2022 tuvo Gerónimo Rulli, quien no está en su mejor nivel en Ajax, de Países Bajos. Juan Musso, por su parte, quedó muy relegado.

Walter Benítez, formado en Quilmes y actual arquero de PSV, de los Países Bajos, puede ser el tercer guardavallas de la selección en la Copa América de Estados Unidos

En la defensa son una fija Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Germán Pezzella, quien padece una micro fisura en el dedo chico de uno de sus pies pero llegaría en condiciones. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tuvieron una temporada irregular, pero igual podrían mantenerse en el plantel. El ex River jugó 19 partidos en todas las competencias con el Nottingham Forest inglés, mientras que su colega formado en Ferro participó en 25 encuentros con la camiseta de Sevilla, de España.

En el mediocampo Rodrigo De Paul (vital en Atlético de Madrid), Alexis Mac Allister (asentado en Liverpool como uno de los mejores mediocampistas de la Premier League), Exequiel Palacios (campeón en la Bundesliga con el equipo sensación, Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (pieza clave en Roma, de Italia), Giovani Lo Celso (24 partidos en Tottenham, casi todos como suplente, dos goles y dos asistencias) e, incluso, Enzo Fernández quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente de una hernia inguinal, están confirmados. Entre los delanteros, Lionel Messi (bate récords en la MLS estadounidense con la camiseta de Inter Miami), Ángel Di María (podría quedarse más allá de esta temporada en Benfica, de Portugal, donde es ídolo), que disputará su último campeonato con la Argentina y se retirará del seleccionado; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Paulo Dybala, si está en plenitud física, tienen la certeza de que estarán.

Los que pelean por

ingresar en la lista

Vale la pena repasar los nombres que están en la órbita del equipo nacional por haber aparecido en las últimas convocatorias, y a los que la ampliación de la lista les abriria la chance de jugar la Copa América dentro de un mes. Entre los candidatos hay superpoblación de defensores.

Es sabido que Lionel Scaloni, el entrenador, precisa zagueros zurdos. En este sentido, Facundo Medina (30 partidos, un gol y tres asistencias, figura de Lens, de Francia, compite con Marcos Senesi, formado en San Lorenzo y actual defensor de Bournemouth, de Inglaterra (30 partidos, 4 goles y 5 asistencias). En la misma consideración está Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors y actual jugador de Udinese, de Italia). A diferencia de los otros defensores, Pérez es diestro, pero no tiene problemas de perfil y puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos de la defensa.

La versatilidad es otra de las virtudes de Juan Foyth (puede ejercer de central derecho o de lateral por esa banda), futbolista formado en Estudiantes de La Plata que pasó por Tottenham, de la Premier League y milita en Villarreal, de España. Sin embargo, una lesión en hombro y rodilla derechos lo hizo perderse 22 partidos con el Submarino Amarillo en la presente temporada. En la fase final de su recuperación, no juega desde diciembre del año pasado.

En la banda opuesta, la izquierda, aparece Valentín Barco, formado en Boca y transferido a Brighton de Inglaterra por su cláusula de rescisión. El “Colo” debutó en la Premier League esta temporada y también tuvo sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en marzo. Lionel Scaloni lo hizo ingresar en el 3-0 ante El Salvador. Puede jugar como lateral izquierdo o incluso como extremo y tiene, apenas, 19 años.

Otros dos jóvenes pisan fuerte en la consideración de Scaloni, y ambos ya cuentan con minutos en la selección campeona del mundo. Se trata de Alejandro Garnacho (19 años, de Manchester United) y Facundo Buonanotte (19 años, compañero de Barco en Brighton). El primero explotó esta temporada en los Diablos Roios: 48 partidos -nunca jugó tanto-, 9 goles y 5 asistencias sumadas la Premier League, la Champions, la FA Cup y la Carabao Cup. El segundo evolucionó a las órdenes del italiano Roberto De Zerbi: 36 partidos -récord desde su llegada a Inglaterra-, cuatro goles y una asistencia. Claro que ambos desempeñan roles muy diferentes: el primero es un endiablado extremo por ambas bandas. El segundo, un criterioso mediocampista con un muy buen remate de media distancia.

Un poco más atrás en las predilecciones de Scaloni está Valentín Carboni. Mediocampista ofensivo, segunda punta o, a veces, extremo, el joven de 19 años se destapó en Monza, donde estuvo cedido esta temporada por Inter, dueño de su pase. Hasta acá, jugó 30 partidos, convirtió dos goles y repartió cuatro asistencias. Y tuvo sus primeros ocho minutos a las órdenes de Scaloni en el 3-1 contra Costa Rica disputado en Estados Unidos a fines de marzo.

Guido Rodríguez (mundialista en Qatar 2022, futuro jugador de Barcelona), Ángel Correa (llamado al Mundial de Qatar 2022 por la lesión de Nicolás González) y hasta Lucas Ocampos (estuvo en el banco de suplentes en el último partido oficial de la selección, el triunfo en el Maracaná por 1-0 ante Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026) también aparecen en la consideración del entrenador, que tendrá tiempo para decidirse. La nómina definitiva para la Copa América deberá entregarse el 12 de junio.