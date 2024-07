Copa América: Scaloni se mostró feliz por el nuevo título y les agradeció a sus dirigidos

Felicidad enorme. Su cara lo dice todo: Lionel Scaloni disfrutó mucho un nuevo título con la Selección Argentina. Esta vez, el técnico de la Albiceleste gozó con la final ganada por 1-0 a Colombia, que le dio su cuarta estrella, ahora en la Copa América 2024. Y mostró ante la prensa toda su alegría.

Tras integrar el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, cuando Argentina cayó ante Francia en octavos de final, Scaloni formó un gran grupo y lideró un cuerpo técnico ya histórico. Él conduce un grupo que comparte con Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.

Bajo su conducción, Argentina logró cuatro títulos en fila: la Copa América 2021 en Brasil, la Finalíssima 2022 en Wembley, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Copa América 2024. Y el seleccionado albiceleste se convirtió en el primero de Sudamérica en ganar de forma sucesiva una Copa América, un Mundial y otra Copa América.

Ante los medios, Scaloni expresó: “No deja de sorprender este equipo. Resolvió muy bien, tras un primer tiempo que no fue bueno. En la prórroga mejoramos. Y estoy eternamente agradecido por todo lo que dejan. Es gratificante ver jugar a este equipo”.

“En esas condiciones complicadas de la previa salimos a jugar el partido, sin tener señales algunos familiares afuera, sin saber bien cómo estaban viviendo una situación difícil como se dio”, agregó.

“Estoy contento porque la gente está feliz. Así tiene un rato de felicidad. Jugamos para darle una alegría a los hinchas. Y además ganó España la Eurocopa, por eso estoy doblemente contento, porque vivo ahi y conozco bien a su entrenador, De la Fuente. Será lindo enfrentarlos en la Finalíssima, si se da ese partido.

“Ángel (Di María) siguió jugando muy bien. Fue uno de sus mejores partidos. Sobre el final, a su edad, pero como si tuviese 25 años. Fue una película, como terminó para él su ciclo en la Selección. Ni en una película pudo imaginarse este final”, admitó el DT.

“Hay que valorar todo esto. Nunca pensé poder llegar al lugar en el que estamos ahora. No me fijo en las marcas y las estadísticas, sí disfruto de haber logrado estos títulos, es muy lindo. ¿Hasta cuándo? No sé, acá seguimos, si se gana bien y si no se da, se sigue igual. Hoy Colombia hizo un gran partido y debe continuar. El deporte, como la vida, es así: hay que volver a levantarse”, remarcó Scaloni.

“La mentalidad es un factor importante, pero si no jugás bien, no podés ganar. Y hay distintas maneras: podés sumar 50 pases para llegar al gol o hacer solamente cinco y marcar gol igual. El fútbol es casi siempre un juego de ajedrez, tratando de mover piezas y complicar al rival. Colombia anduvo bien, pero supimos contenerlo y definir”, comentó.

“Entiendo que el Mundial 2026 se jugará en canchas de fútbol, no como pasó en esta Copa América, que fue en las del fútbol americano. Esperemos se mejoren las condiciones”, dijo.

“A todos les agradezco, a los que vinieron, como los que no, como Paulo Dybala, que me partió el corazón tomar la decisión de no traerlo. Al cuerpo técnico lo afectan estas cosas. Cómo no acordarnos, dentro de 10 años, cuando nos juntemos a comer un asado, de estos títulos y estas alegrías”, agregó el entrenador albiceleste.

“Los cambios para el gol fueron pensados, porque creímos que el equipo podía mejorar, porque Enzo (Fernández) tenía una amarilla, Julián (Álvarez) corre siempre pero Lautaro (Martínez) podía tener una posibilidad y la tuvo, y porque Leandro (Paredes) y Gio (Lo Celso) son valiosos y podían darnos un buen nivel. Pensamos que debíamos jugar así y estamos eternamente agradecidos a todos los jugadore​s”, contó.

“Leo no quiere salir, ni con el tobillo así. Quiere jugar no porque es egoísta, sino porque quiere ganar con sus compañeros. Sin él, tratamos de jugar igual bien, pero siempre busca estar. Nació para estar dentro de una cancha. Y a Lautaro le tengo un aprecio especial, fue titular conmigo, le tocó entrar y marcar el gol del título. Siempre dejé todo, cuando se le dio o no en el Mundial y ahora otra vez entregó todo y pudo meter el gol clave”, remató.