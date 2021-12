Copa Argentina: ante qué rivales debutarán Boca y River y cuándo podría darse el Superclásico

Compartir

Boca Juniors consiguió hace unos pocos días la Copa Argentina para sus vitrinas, pero la actividad en el torneo más federal del país no cesa. Ayer se llevó a cabo el sorteo de la Fase Final de la edición 2022 que tendrá a 64 equipos de seis categorías distintas del fútbol nacional.

El evento se desarrolló en el Estadio de Futsal que está ubicado dentro del Predio Julio Humberto Grondona en Ezeiza. Cabe destacar que el campeón se asegurará el pasaje a la Copa Libertadores 2023 y se espera que el inicio de los cruces sea el 4 de febrero.

En su décima edición desde el retorno a los calendarios deportivos durante el 2011, la Copa Argentina albergará 26 equipos de la Liga Profesional, 15 de Primera Nacional, 6 de Primera B Metropolitana, 10 del Torneo Federal A, 4 de Primera C y 3 de Primera D, sin contabilizar los diferentes ascensos que hubo recientemente en las diversas categorías.

La lotería de enfrentamientos dejó organizados los 32avos de final de la competencia que desde que se relanzó en 2011 fue ganada por Boca Juniors (3), River Plate (3), Arsenal, Huracán y Rosario Central (los tres en 1 oportunidad). Como es habitual, el formato contempla encuentros en estadio neutral a partido único y eliminación directa. Los 32 equipos ganadores de la llave inicial pasarán a los 16avos de final.

El Xeneize debutará frente a Central Córdoba de Rosario, mientras que el Millonario hará su presentación contra Deportivo Laferrere. El destino marcó el camino de los equipos más poderosos del país, que en caso de avanzar, recién se enfrentarían en las semifinales del certamen. Otro de los detalles a tener en cuenta es lo que ocurrirá con los conjuntos de Avellaneda, dado que sólo se verán las caras en una hipotética final.

La Copa tendrá en el arranque a Racing ante Gimnasia y Tiro de Salta; San Lorenzo contra Racing de Córdoba e Independiente con Central Norte de Salta. A su vez, habrá clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia, equipos de la Primera Nacional, y será el único en esta instancia.

Por otro lado, en el caso de que avancen Boca y Ferro, se toparán tras más de 20 años en los 16avos, y River podría cruzarse con Barracas Central, reciente ascendido a la Liga Profesional, que tendrá antes como rival a Acassuso, de la Primera B.

En el copón 1 estuvieron los primeros 16 equipos de la Liga Profesional con títulos en sus antecedentes; en el 2 lo hicieron los últimos 10 de la LPF y los seis mejores de la Primera Nacional; en el 3 se ubicaron los de la Primera C, Primera D y Torneo Federal; y en el 4 los clasificados de la Primera Nacional y B Metropolitana. Si bien no hubo cabezas de series previos, sí se le otorgó un beneficio a los que fueron campeones en algún momento de la historia y por eso se enfrentarán a rivales de las categorías menores.

Las primeras sedes confirmadas oficialmente para el torneo en un principio fueron Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Luis y Cutral Co (Neuquén), aunque seguramente se agregarán Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta y Córdoba.

“Estoy muy contento de que podamos compartir este sorteo de una Copa Argentina igualitaria y representativa”, comentó el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Y agregó: ”Este torneo representa a todos los equipos del país, con 20 mil jugadores y solamente 4.500 profesionales. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que todos tengan la posibilidad de enfrentarse contra los más grandes”.

Además, el titular de la entidad de la calle Viamonte adelantó que “el premio al goleador de la próxima edición llevará el nombre de Sergio Kun Agüero”, en homenaje al ex futbolista luego de su repentino retiro por una afección cardíaca.

