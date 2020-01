Copa Argentina: Boca debutará ante Claypole y River, con Defensores de Pronunciamiento

Compartir

Luego de la conquista de River a fines del año pasado (venció en la final a Central Córdoba de Santiago del Estero y se convirtió en máximo ganador del certamen -junto a Boca- con tres títulos), se sorteó la nueva edición de la Copa Argentina. En el estadio de futsal del predio de la AFA en Ezeiza, el azar develó las llaves de 32avos de final.

Lo más destacado es que Boca debutará ante Claypole y River hará lo propio con Defensores de Pronunciamiento. Además, Racing jugará con Unión Sunchales o Sp. Belgrano; San Lorenzo irá ante Liniers e Independiente enfrentará a Villa Mitre (BB).

Son 64 los equipos clasificados a esta instancia, incluidos los 24 de la Superliga, los 14 mejores de la Primera Nacional, los 6 mejores de la Primera B Metropolitana, los 4 mejores de la Primera C, los 3 mejores de la Primera D y los 13 clasificados provenientes del Torneo Federal (incluidos los de la Fase Preliminar Regional).

Vale la pena aclarar que en esta primera instancia no habrá clásicos.

El cuadro de 32avos

(1) Newell’s vs Peñarol (SJ) o Desamparados (SJ)

(32) Sarmiento vs Douglas Haig o Defensores (VR)

(17) Aldosivi vs Talleres (RE)

(16) Tempreley vs Deportivo Riestra

(9) Arsenal vs Huracán Las Heras

(24) Estudiantes (RC) vs Chaco For Ever o Sarmiento (R)

(25) Talleres de Córodba vs Atlético de Rafaela

(8) Vélez vs Camioneros

(5) Rosario Central vs Boca Unidos o San Martín (F)

(28) Godoy Cruz vs J. J. Urquiza

(21) San Martín (T) vs San Martín (SJ)

(12) Racing vs Unión Sunchales o Sp. Belgrano (SF)

(13) San Lorenzo vs Liniers

(20) Defensa y Justicia vs Estudiantes (BA)

(29) Tigre vs Alvarado

(4) Independiente vs Villa Mitre (BB)

(3) Boca vs Claypole

(30) Defensors de Belgrano vs Almirante Brown

(19) Atlético Tucumán vs Comunicaciones

(14) River vs Defensores de Pronunciamiento (ER)

(11) Huracán vs Sp. Las Parejas o Estudiantes (SL)

(22) Atlanta vs Villa San Carlos

(27) Patronato vs Instituto de Córdoba

(6) Lanús vs Real Pilar

(7) Gimnasia (LP) vs Sportivo Barracas

(26) Unión (SF) vs Dock Sud

(23) Colón vs Ferro Gral. Pico (LP) o Cipolleti (RN)

(10) Argentinos vs Cañuelas

(15) Estudiantes (LP) vs Laferrere

(18) Central Córdoba (SDE) vs San Telmo

(31) Platense vs Deportivo Madryn

(2) Banfield vs Güemes (SDE)

Todos los clasificados

Superliga:

Aldosivi

Argentinos Juniors

Arsenal

Atlético Tucumán

Banfield

Boca

Central Córdoba de Santiago del Estero

Colón

Defensa y Justicia

Estudiantes de La Plata

Gimnasia La Plata

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Lanús

Newell’s Old Boys

Patronato

Racing

River

Rosario Central

San Lorenzo

Talleres

Unión

Vélez

Primera Nacional

Alvarado de Mar del Plata

Atlanta

Atlético de Rafaela

Defensores de Belgrano

Deportivo Riestra

Estudiantes de Buenos Aires

Estudiantes de Río Cuarto

Instituto de Córdoba

Platense

San Martín de San Juan

San Martín de Tucumán

Sarmiento de Junín

Temperley

Tigre

Primera B Metropolitana

Almirante Brown

Villa San Carlos

Talleres de Remedios de Escalada

Comunicaciones

Justo José de Urquiza

San Telmo

Primera C

Cañuelas

Deportivo Laferrere

Dock Sud

Real Pilar

Primera D

Claypole

Liniers

Sportivo Barracas

Torneo Federal (confirmados)

Deportivo Camioneros

Deportivo Madryn

Defensores de Pronunciamiento

Atlético Güemes

Villa Mitre

Huracán Las Heras

Torneo Federal (por definirse)

Douglas Haig (0)-Defensores de Villa Ramallo (0)

Unión de Sunchales (0)-Sportivo Belgrano (1)

Sportivo Las Parejas (1)-Estudiantes de San Luis (1)

Boca Unidos (2)-San Martín de Formosa (1)

Chaco For Ever (1)-Sarmiento de Resistencia (1)

Ferro de La Pampa (0)-Cipolletti (0)

Sportivo Peñarol – Sportivo Desamparados