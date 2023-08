Copa Argentina: Chaco For Ever y un triunfo para el recuerdo ante Rosario Central

El “Negro” venció 1 a 0 al “Canalla” en Córdoba con un gol agónico de Dellarossa y se metió en los octavos de final, donde enfrentará a Villa Mitre de Bahía Banca. Triunfazo por el momento y por el contexto. Fue figura “Pipi” Silva. Gran debut como DT interino de Carrasco. 1500 hinchas chaqueños disfrutaron de la victoria en el “Kempes”.

La semana había arrancado muy mal. For Ever había perdido el domingo 4-0 ante Atlanta en Buenos Aires por la Primera Nacional y la cabeza de la planificación técnica, Diego Osella, presentó su renuncia. El partido ante Rosario Central de este miércoles asomaba como muy incómodo porque la cabeza está puesta en salvarse del descenso. Pero al jugador lo que más le gusta es jugar a la pelota. Y más en un partido que iba a ser muy mirado. El plantel se quedó en Buenos y el martes por la noche viajó a Córdoba. Y Marcelo Carrasco, que quedó como DT interino, armó un “mix” muy saludable: sostuvo a Barbieri, Abraham, Sánchez Paredes, Maccari y Sombra y luego puso en cancha a futbolistas que no venían teniendo tanto rodaje, pero rindieron.

For Ever dio la talla y se regaló un triunfazo para el recuerdo. Fue 1 a 0 ante Central en el “Kempes” cordobés y así avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina.

Ahora, este jueves por la mañana el plantel arribará a Resistencia y a las 16.30 llegará la presentación del nuevo DT, Ricardo Pancaldo. Con ánimos renovados,

Los jugadores encararán el juego importantísimo del lunes, a las 21, ante Racing de Córdoba en el “Gigante”. Será un duelo clave en la lucha por evitar la pérdida de categoría.

El partido

Buena presentación de Marcelo Carrasco como DT. Fue el mayor ganador de la jornada, no sólo porque el equipo mostró un buen comportamiento con un “mix”, sino porque se jugó como lo planificó y en contados pasajes del partido fue superado por un rival de la jerarquía de Central. El exarquero diagramó un dibujo con cuatro en el fondo, Sánchez Paredes de tapón, Maccari y Bruno de internos, Villagra y Sombra por las bandas y Romero de “9”. El equipo mostró orden para defender y fue punzante cada vez que pudo meter alguna “contra”.

Russo puso lo mejor que tenía. Pero armó un 4-2-3-1 que no tuvo conexión de tres cuartos en adelante. Lo mejor del “canalla” fue el ataque punzante de Campaz por izquierda. El colombiano casi mete el primer luego de un desborde por izquierda que tapó Barbieri. Y desde ése córner, un cabezazo de Quintana que dio en el palo.

El “negro” tuvo dos acciones en las que Alan Sombra no resolvió bien: en la primera, la pelota de manera increíble le quedó atrás; y en la siguiente la tiró arriba, de zurda.

En el complemento, Central adelantó líneas aunque siguió adoleciendo de creatividad. La mejor jugada colectiva se dio a los 23’ cuando Malcorra la jugó adentro, el chaqueño Ferreyra abrió las piernas y Veliz definió pero hubo una tapada sensacional de “Pipi” Silva. Luego, un remate con la “boba” de Malcorra que obligó a otra buena respuesta de Silva. Y en el tramo final, cuando todos ya pensaban en los penales, Jonathan Dellarossa tuvo otros planes. Primero quedó mano a mano y lo cerraron justo. Y luego, córner de Iritier y cabezazo impecable del cordobés de El Tío para poner el 1 a 0 y desatar el grito desaforado de todo For Ever.

Carreras dio ocho minutos de descuento y en la última Central casi lo empata, tras un lateral al área que cabeceó Mallo: era gol en todos lados, menos en los reflejos de “Pipi” Silva que se terminó transformando en la gran figura del partido al sacar otra pelota sensacional.

Triunfo enorme de For Ever, que fue de punto e hizo banca. Y que puede servir y mucho para lo que viene: afianzarse desde lo futbolístico y lo anímico para sostenerse en la Primera Nacional.

Sintesis

FOR EVER (1): Luciano Silva; Lucas Fernández, Gino Barbieri, Yair Marín y Ignacio Abraham; Diego Sánchez Paredes; Claudio Villagra, Mateo Maccari, Enzo Bruno y Alan Sombra; Matías Romero. DT: Marcelo Carrasco.

ROSARIO CENTRAL (0): Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Francesco Lo Celso y Kevin Ortiz; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Miguel Russo.

Gol: 42ST Jonathan Dellarossa (FE).

Cambios: en For Ever, 21ST Emiliano Bogado por A. Sombra; 26ST Nicolás Silva por C. Villagra y Javier Iritier por E. Enzo Bruno; 34ST Leandro Allende por I. Abraham y Jonathan Dellarossa por M. Matías Romero. En Central, 11ST Tomás O’ Connor por F. Lo Celso y Luciano Ferreyra por L. Giaccone.

Árbitro: José Carreras. Asistentes: Iván Núñez y Cristian Martínez Cuenca. Cuarto: Julián Jerez. Estadio: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.