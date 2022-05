Copa Argentina: «el Lobo» de Piris e Insaurralde avanzó de ronda

Compartir

Con gol de Cristian Tarragona, el Lobo se impuso ante el representante en la Primera C, en el estadio Ciudad de Caseros. En los 16avos de Final, el equipo de Néstor Gorosito será rival de Flandria. El formoseño Óscar Piris fue titular en la defensa y Manuel Insaurralde ingresó desde el banco.

Como suele pasar en la Copa Argentina, a veces no se nota la diferencia de categorías entre un equipo y otro. Cuando el del Ascenso hace bien las cosas, logra emparejar el nivel del rival de Primera División. En este caso, Liniers completó una digna actuación ante Gimnasia La Plata, que apenas pudo convertir un gol para llevarse la clasificación a la próxima ronda, en el último encuentro de la semana.

Pese a las dificultades para definir el encuentro, Gimnasia logró convertir en un momento importante y mantuvo la ventaja hasta el final. En el minuto 22 del primer tiempo, Cristian Tarragona aprovechó una serie de rebotes dentro del área y empujó la pelota a la red para sentenciar el 1-0 definitivo. Subcampeón en la edición 2018, el Lobo buscará completar otra buena campaña en la Copa Argentina.

En el caso de Liniers, que venía de perder con San Lorenzo en la edición 2020, tenía la posibilidad de una revancha ante un equipo de la Liga Profesional. En esta oportunidad, se acercó un poco más a la chance de dar un batacazo. Pese al orden y el buen juego, le faltó el gol y esa posibilidad de poder sorprender al rival con una jugada que rompa con la dinámica del partido.

Hubo una buena convocatoria de hinchas y eso le dio un lindo condimento al partido en el estadio Ciudad de Caseros, que ya había recibido el triunfo de Barracas Central contra Acassuso. En el complemento llegaron los cambios, pero la diferencia no se hizo notar en el marcador. Gimnasia mantuvo su ventaja del primer tiempo y así fue resolviendo su clasificación a los 16avos de Final.

Los 32avos de Final de la Copa Argentina ya tienen a casi todos sus clasificados a la siguiente fase. Durante esta semana, Deportivo Madryn eliminó por penales a Huracán, mientras que Belgrano hizo lo mismo contra Platense. Luego llegó la victoria por la mínima de Gimnasia sobre Liniers y sólo quedará por disputarse el encuentro entre Tigre y Los Andes, cruce que definirá el último cupo en 16avos.

