Copa Argentina: el Millonario y Racing se miden en Rosario por los 4° de Final

Gallardo y Costas preparan los equipos para el partido por cuartos de la Copa Argentina: de Salas a Rojo, un clásico picantísimo.

“Tenemos un partido definitorio el jueves. Es difícil mantener el nivel, a pesar de estar bien físicamente. Ahora hay que descansar y pensar en el partido de River, que será una final”, dijo uno. «Nos queda el partido ante Racing para hacernos cargo de los que nos viene sucediendo. Será una final que tenemos que jugar. Por lo que representa el partido tenemos que prepararnos para eso. Limpiar de esta frustración”, sostuvo el otro.

Uno es Gustavo Costas. El otro de Marcelo Gallardo. Uno y el otro coincidieron este domingo, con un par de horas de diferencia, en lo que se jugará este jueves en Rosario. Fue después del clásico empate de Racing ante Independiente y de la histórica derrota de River frente a Riestra. Y justamente los entrenadores planifican los equipos para este clásico sin mañana por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Se viene un partido clave en muchos sentidos, un partido donde brota morbo desde varios rincones. Porque Maxi Salas juega por primera vez ante su ex equipo luego de su traumática salida. Porque Marcos Rojo se posiciona como titular para jugar por tercera vez con la blanquicelete. Porque Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero estarán otra vez ante la Academia. Porque Santiago Sosa y Maravilla Martínez, las grandes figuras de los de Avellaneda, quieren más.

Quién se juega más y

qué equipos ponen

El que pase enfrentará a Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y quedará a 180 minutos de asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2026 (la otra semi será entre Belgrano y Argentinos). Con Racing en semis de la actual Libertadores, River emerge como más necesitado tras ser eliminado por Palmeiras y en medio de la racha de cuatro derrotas consecutivas.

En este contexto, Gallardo mete una concentración larga dado que este jueves y el domingo jugará en el Gigante de Arroyito dos partidos pesados. Para este primer encuentro, el Muñeco no dio pistas y los interrogantes fluyen.

De todas formas, River formaría con Armani; Montiel, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Rivero, Acuña; Castaño o Nacho Fernández, Portillo, Galoppo; Quintero, Nacho o Lencina o Colidio; y Salas.

Apenas terminado el 0-0 con Independiente, Costas aseguró que Almendra iba a estar a disposición y que era difícil que Solari estuviera recuperado. De todas formas, no hay que descartar la extremo del gol clave ante Vélez por los cuartos de la Libertadores.

Los 11 de Racing serían Cambeses; Mura, Pardo, Rojo, Gabriel Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari o Vergara, Martínez y Conechny.