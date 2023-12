Copa Argentina: la final va ser el miércoles 13 de diciembre en Lanús

La Final del certamen se jugará el 13 de diciembre desde las 21.10, en el estadio Ciudad de Lanús. Ambos llegaron al último partido de la competencia por primera vez y buscarán transformarse en el nuevo campeón.

La undécima edición de la Copa Argentina AXION energy se definirá el próximo miércoles. Estudiantes de La Plata o Defensa y Justicia se sumará al listado de campeones que ostenta la competencia y acompañará a Boca, Arsenal, Huracán, River, Rosario Central y Patronato de Paraná. El 13 de diciembre, desde las 21.10, el Pincha y el Halcón comenzarán el partido en el estadio Ciudad de Lanús, sede que albergará por primera vez una Final correspondiente al certamen integrador.

En su campaña hasta llegar al último partido, Estudiantes venció a Independiente de Chivilcoy, All Boys, Huracán y Boca, mientras que eliminó por penales a Independiente. En el caso de Defensa y Justicia, derrotó a Ituzaingó, Centro Español y San Lorenzo, y superó en los disparos desde los doce pasos a Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever. En el caso de ganar la Copa Argentina, el Pincha obtendría su tercera Copa nacional y el Halcón conseguiría su primer título a nivel local.

Estudiantes se entrenó y

Domínguez tiene un problema

en puerta

La cuenta regresiva para la final de la Copa Argentina 2023 ya comenzó y en Estudiantes están trabajando duramente en el Predio Mariano Mangano de City Bell, donde Eduardo Domínguez y su cuerpo técnico están tratando de alistar al mejor 11 para afrontar el choque con Defensa y Justicia.

En ese sentido, al técnico se le suma una buena noticia, pero que lo pone en aprietos. Santiago Ascacibar está recuperado de su lesión, entrena a la par de sus compañeros y, de no mediar imponderables, está para volver y ser titular. Sin embargo, Fernando Zuqui, quien saldría para el ingreso del Rusito, venía cumpliendo y siendo una de las figuras en la levantada futbolística del equipo. Y allí radica el problema del Barba, uno lindo. ¿Vuelve el Ruso o sigue Zuqui? Ascacibar viene sin ritmo de partidos, pero es un jugador de mucha jerarquía que siente la camiseta como pocos y que sabe jugar esta clase de partidos, mientras que el mendocino está en un gran nivel y llega con mucho más ritmo que el exvolante del Hertha Berlin.

Por otro lado, en el Pincha también están pendientes de la recuperación de Gastón Benedetti. El Vasco todavía no está trabajando con normalidad, por lo que su lugar puede ser ocupado por Eros Mancuso. Sin embargo, la idea del oriundo de Entre Ríos es tratar de jugar como sea el cotejo con el Halcón, por lo que no se descarta su presencia.

Más allá de lo de Benedetti, las grandes preguntas en Estudiantes pasan por la presencia del Ruso de arranque, que podría compartir la mitad de la cancha con Jorge Rodríguez, José Sosa y Fernando Zuqui, dejando su lugar Franco Zapiola. Además, Guido Carrillo o Mauro Boselli son los otros interrogantes que tiene Domínguez, ya que se espera que no arranquen los dos de entrada, tratando de tener herramientas en el banco en caso de que haya que ir a buscar el partido en la etapa complementaria.