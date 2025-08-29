Copa Argentina: River, Racing y más ya están en cuartos en busca del pasaje a la Libertadores

Independiente Rivadavia, Argentinos, Belgrano, Lanús, Tigre, Racing, Newell’s y Riverya están entre los ochos mejores de la competencia que otorgará un cupo para la Copa Libertadores 2026.
La 15ª edición de la Copa Argentina, que dará un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya entró en su etapa de definición y empezó a armarse el cuadro de cuartos de final con la disputa de los prácticamente todos los encuentros de octavos. Ya la competencia no tiene a Boca, debido a que perdió en 16avos ante Atlético Tucumán, instancia que se completó con la goleada de River sobre San Martín de Tucumán.
Los octavos de final comenzaron con el agónico triunfo de Independiente Rivadavia frente a Central Córdoba de Rosario y continuaron con la victoria de Argentinos Juniors frente a Aldosivi. Luego, Belgrano se impuso por 2-0 y eliminó a Independiente en el Gigante de Arroyito, mientras que Lanús hizo lo propio con Huracán.
Además, Tigre dejó en el camino a San Lorenzo en la cancha de Morón y Racing goleó a Deportivo Riestra para meterse entre los ochos mejores: espera por River o Unión. El último que se clasificó a cuartos de final fue Newell’s, que eliminó a Atlético Tucumán en un gran partido.
Todos los partidos
de octavos de final
San Lorenzo 0-1 Tigre
Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario
Racing 3-0 Deportivo Riestra
Unión 0 (3) -0 (4) River
Atlético Tucumán 2-3 Newell’s
Belgrano 2-0 Independiente
Aldosivi 1-2 Argentinos
Lanús 2-0 Huracán
Todos los resultados
de los 16avos de final
de la Copa Argentina
San Lorenzo (3) 0-0 (1) Quilmes
Tigre 2-0 Banfield
Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia (M)
Central Córdoba (R) (5) 1-1 (4) Gimnasia
Racing 3-1 San Martín (SJ)
Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio
Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión
San Martín (T) 0-3 River
Boca 1-2 Atlético Tucumán
Defensa y Justicia 0-2 Newell’s
Belgrano 3-2 Defensores de Belgrano
Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente
Estudiantes (LP) 1 (2) – 1 (4) Aldosivi
Excursionistas 0-3 Argentinos
Lanús 2-0 Vélez
Instituto 0 (2) – 0 (3) Huracán
Cruce 1: San Lorenzo 0 (6)-(5) 0 Sportivo Las Parejas
Cruce 2: Huracán 2-1 San Martín de Formosa
Cruce 3: Boca 5 – 0 Argentino de Monte Maíz
Cruce 4: River 2 – 0 Ciudad de Bolívar
Cruce 5: Racing 2-0 Santamarina
Cruce 6: Independiente 2-0 Sportivo Belgrano de San Francisco
Cruce 7: Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento de La Banda
Cruce 8: Gimnasia La Plata 1 – 0 Deportivo Español
Cruce 9: Platense 2-0 Argentino de Quilmes
Cruce 10: Argentinos Juniors 3-0 Central Norte de Salta
Cruce 11: Belgrano de Córdoba 3-1 Real Pilar
Cruce 12: Talleres de Córdoba (4) 3-3 (5) Deportivo Armenio
Cruce 13: Rosario Central 1-0 Los Andes
Cruce 14: Newell’s (5) 0-0 (4) Kimberley
Cruce 15: Lanús 4 – 0 General Lamadrid
Cruce 16: Banfield 1-0 Villa Mitre
Cruce 17: Tigre 3-0 Berazategui
Cruce 18: Vélez 1-0 Ferrocarril Midland
Cruce 19: Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba
Cruce 20: Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales
Cruce 21: Deportivo Riestra (3)2-2(1) San Telmo
Cruce 22: Barracas Central 0-2 Defensores de Belgrano
Cruce 23: Godoy Cruz 0-1 Excursionistas
Cruce 24: Independiente Rivadavia 1-0 Estudiantes de Buenos Aires
Cruce 25: Sarmiento de Junín 0-1 Central Córdoba de Rosario
Cruce 26: Aldosivi 1 (6) – 1 (5) Gimnasia y Tiro de Salta
Cruce 27: Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago
Cruce 28: San Martín de San Juan (3) 0-0 (0) Gimnasia de Jujuy
Cruce 29: San Martín de Tucumán 0 (3)- 0 (1) Colón de Santa Fe
Cruce 30: Atlético Tucumán 2 – 1 All Boys
Cruce 31: Instituto de Córdoba 3- 0 Deportivo Madryn
Cruce 32: Central Córdoba de Santiago del Estero 0-1 Quilmes