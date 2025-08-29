Copa Argentina: River, Racing y más ya están en cuartos en busca del pasaje a la Libertadores

Independiente Rivadavia, Argentinos, Belgrano, Lanús, Tigre, Racing, Newell’s y Riverya están entre los ochos mejores de la competencia que otorgará un cupo para la Copa Libertadores 2026.

La 15ª edición de la Copa Argentina, que dará un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya entró en su etapa de definición y empezó a armarse el cuadro de cuartos de final con la disputa de los prácticamente todos los encuentros de octavos. Ya la competencia no tiene a Boca, debido a que perdió en 16avos ante Atlético Tucumán, instancia que se completó con la goleada de River sobre San Martín de Tucumán.

Los octavos de final comenzaron con el agónico triunfo de Independiente Rivadavia frente a Central Córdoba de Rosario y continuaron con la victoria de Argentinos Juniors frente a Aldosivi. Luego, Belgrano se impuso por 2-0 y eliminó a Independiente en el Gigante de Arroyito, mientras que Lanús hizo lo propio con Huracán.

Además, Tigre dejó en el camino a San Lorenzo en la cancha de Morón y Racing goleó a Deportivo Riestra para meterse entre los ochos mejores: espera por River o Unión. El último que se clasificó a cuartos de final fue Newell’s, que eliminó a Atlético Tucumán en un gran partido.

Todos los partidos

de octavos de final

San Lorenzo 0-1 Tigre

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario

Racing 3-0 Deportivo Riestra

Unión 0 (3) -0 (4) River

Atlético Tucumán 2-3 Newell’s

Belgrano 2-0 Independiente

Aldosivi 1-2 Argentinos

Lanús 2-0 Huracán

Todos los resultados

de los 16avos de final

de la Copa Argentina

San Lorenzo (3) 0-0 (1) Quilmes

Tigre 2-0 Banfield

Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia (M)

Central Córdoba (R) (5) 1-1 (4) Gimnasia

Racing 3-1 San Martín (SJ)

Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio

Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión

San Martín (T) 0-3 River

Boca 1-2 Atlético Tucumán

Defensa y Justicia 0-2 Newell’s

Belgrano 3-2 Defensores de Belgrano

Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente

Estudiantes (LP) 1 (2) – 1 (4) Aldosivi

Excursionistas 0-3 Argentinos

Lanús 2-0 Vélez

Instituto 0 (2) – 0 (3) Huracán

Cruce 1: San Lorenzo 0 (6)-(5) 0 Sportivo Las Parejas

Cruce 2: Huracán 2-1 San Martín de Formosa

Cruce 3: Boca 5 – 0 Argentino de Monte Maíz

Cruce 4: River 2 – 0 Ciudad de Bolívar

Cruce 5: Racing 2-0 Santamarina

Cruce 6: Independiente 2-0 Sportivo Belgrano de San Francisco

Cruce 7: Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento de La Banda

Cruce 8: Gimnasia La Plata 1 – 0 Deportivo Español

Cruce 9: Platense 2-0 Argentino de Quilmes

Cruce 10: Argentinos Juniors 3-0 Central Norte de Salta

Cruce 11: Belgrano de Córdoba 3-1 Real Pilar

Cruce 12: Talleres de Córdoba (4) 3-3 (5) Deportivo Armenio

Cruce 13: Rosario Central 1-0 Los Andes

Cruce 14: Newell’s (5) 0-0 (4) Kimberley

Cruce 15: Lanús 4 – 0 General Lamadrid

Cruce 16: Banfield 1-0 Villa Mitre

Cruce 17: Tigre 3-0 Berazategui

Cruce 18: Vélez 1-0 Ferrocarril Midland

Cruce 19: Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba

Cruce 20: Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales

Cruce 21: Deportivo Riestra (3)2-2(1) San Telmo

Cruce 22: Barracas Central 0-2 Defensores de Belgrano

Cruce 23: Godoy Cruz 0-1 Excursionistas

Cruce 24: Independiente Rivadavia 1-0 Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 25: Sarmiento de Junín 0-1 Central Córdoba de Rosario

Cruce 26: Aldosivi 1 (6) – 1 (5) Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 27: Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago

Cruce 28: San Martín de San Juan (3) 0-0 (0) Gimnasia de Jujuy

Cruce 29: San Martín de Tucumán 0 (3)- 0 (1) Colón de Santa Fe

Cruce 30: Atlético Tucumán 2 – 1 All Boys

Cruce 31: Instituto de Córdoba 3- 0 Deportivo Madryn

Cruce 32: Central Córdoba de Santiago del Estero 0-1 Quilmes