Copa Argentina: San Martín busca revertir la serie ante Boca Unidos

En Corrientes y con el antecedente del 2 a 1 para los correntinos de Boca Unidos, la Franja buscará en la noche de este martes dar vuelta la serie y tratar de meterse en el cuadro de 32avos de final. Si logra el objetivo, el equipo formoseño será rival de Rosario Central en la próxima fase. El partido se juega desde las 21 horas y con arbitraje de Cesar Ceballo de Córdoba.

El equipo de Ricardo Pancaldo viene de tres caídas en fila por el Federal A (Sp. Blegrano, Gimnasia CDU y Defensores de Belgrano) que son cuatro si se suma la del pasado 20 de enero ante el rival de esta noche. Ganar para ir por Central pero sobre todo para cortar la mala racha, serán los objetivos del conjunto del barrio San Francisco.

Boca Unidos por su parte viene de vencer de local por 2 a 0 a Chaco For Ever y marcha quinto en la tabla de la Zona A con 24 puntos.

Los cruces de 32avos

de la Copa Argentina 2020

Cruce 1: Newell’s Old Boys (Rosario) – Sportivo Peñarol (San Juan) / Sportivo Desamparados (San Juan)

Cruce 2: Banfield – Atlético Güemes (Santiago del Estero)

Cruce 3: Boca Juniors – Claypole

Cruce 4: Independiente – Villa Mitre de Bahía Blanca

Cruce 5: Rosario Central – Boca Unidos (Corrientes) / San Martín de Formosa

Cruce 6: Lanús – Real Pilar

Cruce 7: Gimnasia La Plata – Sportivo Barracas

Cruce 8: Vélez Sarsfield – Deportivo Camioneros

Cruce 9: Arsenal – Huracán Las Heras (Mendoza)

Cruce 10: Argentinos Juniors – Cañuelas

Cruce 11: Huracán – Sportivo Las Parejas / Estudiantes de San Luis

Cruce 12: Racing Club – Unión de Sunchales / Sportivo Belgrano de San Francisco

Cruce 13: San Lorenzo – Liniers

Cruce 14: River Plate – Defensores de Pronunciamiento

Cruce 15: Estudiantes de La Plata – Deportivo Laferrere

Cruce 16: Temperley – Deportivo Riestra

Cruce 17: Aldosivi – Talleres de Remedios de Escalada

Cruce 18: Central Córdoba de Santiago del Estero – San Telmo

Cruce 19: Atlético Tucumán – Comunicaciones

Cruce 20: Defensa y Justicia – Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 21: San Martín (Tucumán) – San Martín (San Juan)

Cruce 22: Atlanta – Villa San Carlos

Cruce 23: Colón de Santa Fe – Cipolletti (Río Negro)

Cruce 24: Estudiantes de Río Cuarto – Chaco For Ever / Sarmiento de Resistencia

Cruce 25: Talleres de Córdoba – Atlético de Rafaela

Cruce 26: Unión de Santa Fe – Dock Sud

Cruce 27: Patronato – Instituto de Córdoba

Cruce 28: Godoy Cruz (Mendoza) – Justo José de Urquiza

Cruce 29: Tigre – Alvarado de Mar del Plata

Cruce 30: Defensores de Belgrano – Almirante Brown

Cruce 31: Platense – Deportivo Madryn

Cruce 32: Sarmiento de Junín – Douglas Haig / Defensores de Villa Ramallo