Copa Argentina: San Martín no pudo con Boca Unidos

Boca Unidos se metió en el cuadro principal de la Copa Argentina 2020, al superar en su estadio a San Martín de Formosa por 1-0, con tanto de Ariel Morales a los 5 minutos del segundo tiempo, para acumular un global de 3-1, debido a que se había impuesto en la ida por 2-1. Boca Unidos se medirá en la primera ronda de la Fase Final de Copa Argentina ante Rosario Central.

En el partido de anoche tuvo su debut el defensor Matías Sarulyte, que al igual que el resto de sus compañeros tuvo un buena actuación. Es que Boca Unidos no pasó mayores sofocones. Siempre manejó la pelota y jugó con la tranquilidad de saber que el resultado de ida lo había favorecido. Tampoco San Martín le trajo mayores complicaciones. No mostró ambición y mas allá de un zapatazo de Cristian Taborda y que pegó en el travesaño a los 7 minutos de la primera etapa, no fue más que eso.

Y para mayor tranquilidad del conjunto correntino, Ariel Morales se encargó de cerrar la serie con el gol de cabeza a los cinco minutos del complemento. El próximo compromiso para Boca Unidos será el domingo, desde las 17.30, frente a Crucero del Norte, en condición de visitante.

Cabe destacar que Chaco For Ever superó como local a Sarmiento de Resistencia por 1-0 y avanzó a la Fase Final de la Copa Argentina, en uno de los dos partidos de vuelta jugados anoche por la ronda Preliminar del torneo Federal A.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Juan Alberto García, en la ciudad de Resistencia, y Chaco For Ever se quedó con la clasificación y con el clásico, gracias al gol de Claudio Santa Cruz a los 18 minutos de la etapa inicial.

Los equipos que se clasificaron a los 32avos, después de haber participado de la Fase Preliminar Regional, son: Deportivo Madryn (será rival de Platense), Deportivo Camioneros (Vélez), Defensores de Pronunciamiento (River), Güemes (Banfield), Villa Mitre (Independiente), Huracán Las Heras (Arsenal), Cipolletti (Colón), Boca Unidos (Rosario Central) y Chaco For Ever (Estudiantes de Río Cuarto). Los otros cruces a definir, con su adversario en el cuadro principal, son: Douglas Haig – Defensores de Villa Ramallo (Sarmiento de Junín), Unión de Sunchales – Sportivo Belgrano (Racing), Sportivo Las Parejas – Estudiantes de San Luis (Huracán) y Sportivo Peñarol – Sportivo Desamparados (Newell’s).