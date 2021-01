Copa Argentina: un penal agónico de Ortigoza le dio el triunfo a Estudiantes (RC) sobre For Ever

Compartir

El mediocampista central, campeón con Rosario Central en 2018, exhibió su habitual contundencia desde los doce pasos y marcó el único tanto del encuentro de 32avos de Final disputado en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela. El conjunto de Río Cuarto se medirá contra el ganador de Arsenal – Huracán Las Heras.

Parecía que se repetía el resultado del encuentro del miércoles entre Temperley y Deportivo Riestra. La novena edición de la Copa Argentina AXION energy hilvanaba dos partidos consecutivos sin goles por primera vez desde su comienzo en enero de 2020. Sin embargo, el tiempo adicionado al reglamentario en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela encontró una infracción de Alan Giménez sobre Alvaro Cuello y una consecuente oportunidad inmejorable para Estudiantes de Río Cuarto. Habituado a los escenarios de definición, Néstor Ortigoza revalidó su historia en los penales y sentenció el triunfo por 1-0 ante Chaco For Ever.

La experiencia de Ortigoza

La experiencia de Ortigoza en el mediocampo, el manejo de Marcos Fernández y la potencia de Lautaro Parisi fueron las principales vías de ataque exhibidas por el conjunto cordobés en el 4-4-1-1 impuesto por Vázquez. El delantero con pasado en Arsenal realizó la mejor acción de un primer tiempo parejo: caño sobre la marca de Humberto Vega e intento que encontró una sobria respuesta de Gastón Canuto. A Chaco For Ever le costó consumar combinaciones eficaces en campo rival y, además, se sobrepuso a la rápida salida de Matías Romero, uno de sus delanteros, que fue reemplazado por Julio Cáceres.

La tónica no cambió demasiado en el complemento, con el calor como principal condimento en un encuentro parejo y sin demasiadas emociones. Vázquez buscó un mayor desequilibrio individual con la presencia de Joaquín Mateo, pero la capacidad ofensiva de Estudiantes se resumía a la capacidad de Parisi, que presionó la salida rival, le robó la pelota a David Valdez y, al recibir la devolución de Valentín Laspina, probó con un remate de media distancia que exigió una brillante respuesta de Canuto. Chaco For Ever respondió con un tiro libre desviado del ingresado Ricardo Villar. Cuando el empate parecía sellado, apareció la infracción de Giménez y la precisión de Ortigoza desde los doce pasos. “Me encanta la adrenalina de recorrer el camino desde la mitad de cancha hasta el punto penal”, había afirmado el mediocampista central en una entrevista vía Instagram Live con el Sitio Oficial de la Copa Argentina. Su conversión le permitirá al club de Río Cuarto medirse con Arsenal o Huracán Las Heras en su estreno en 16avos de Final.

