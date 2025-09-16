Copa Davis: Argentina y siete más juegan el Final 8

El seleccionado borró de la cancha a los neerlandeses, con tres victorias en fila, y se metió en el Final 8. Así seguirá la acción copera.

La Copa Davis recuperó su magia, con el retorno de los cruces eliminatorios y ese clima copero que se había perdido, y Argentina sacó chapa. Primero, venció a Noruega por 3-2, y luego, a Países Bajos por 3-0, con el valor agregado de que ambas series se disputaron en suelo visitante. ¿Y ahora cómo sigue?

Pasados estos duelos de mano a mano, que reemplazaron a la fase de grupos en terreno neutral (el año pasado, Argentina se midió con tres rivales en Manchester), será turno del Final 8, algo que sí se mantuvo: los ocho mejores equipos de la temporada se reunirán en una sede única y se batirán a duelo hasta dar con un campeón.

El único seleccionado que ya estaba clasificado era Italia, que el año pasado derrotó a Países Bajos y se consagró campeón de la Copa Davis. Los siete restantes tuvieron que ganarse sus pasajes del mismo modo que Argentina, a través de los Qualifiers. Bah, hasta ahora solo se confirmó uno más, Alemania, que aplastó a Japón por 4-0, mientras que los otros clasificados siguen sin definirse: Bélgica vence por 2-0 a Australia, Austria le gana 2-1 a Hungría, Estados Unidos iguala 1-1 con República Checa, Dinamarca vence por 1-0 a España y Francia supera por 2-1 a Croacia.

Todo lo que hay que saber

del Final 8 de la Copa Davis

Las finales de la Copa Davis se llevarán a cabo entre el 18 y 23 de noviembre en Bologna, Italia. Como en cada edición desde 2019, será un cuadro clásico desde cuartos de final; de a uno, los equipos irán eliminándose hasta que solamente quede uno en pie.

Desde que se puso en marcha este formato, Argentina nunca pasó de los cuartos de final: cayó en esa instancia en 2019, ante una España que fue local en la Caja Mágica, y 2024, contra una Italia que a la postre se quedó con el título.