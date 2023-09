Copa Davis: Cerúndolo y Báez pusieron a la Argentina 2-0 arriba ante Lituania

Jornada de victorias argentinas en la Copa Davis contra Lituania. El equipo de Guillermo Coria puso 2-0 la serie para el local gracias a Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, que sufrieron más de la cuenta pero terminaron festejando con el público que copó el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En primer turno, Cerúndolo, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial de la ATP, se impuso 6-1, 6-7 (6) y 6-2 ante el joven Vilius Gaubas, de 18 años, (476 del ranking) luego de dos horas y media de juego, en el partido que inauguró la serie.

El primer triunfo del equipo que dirige Coria fue sufrido por los vaivenes en el juego de Fran, que se acentuaron en el segundo set. En el inicio, el argentino quebró de entrada para ganarse el primer aplauso en la soleada tarde en “La Catedral” y con mucha solidez en sus juegos de saque y también firme con la devolución, construyó un set perfecto que se llevó por 6-1 en apenas 42 minutos, pero en el segundo jugaron los nervios y tuvo que hacerse valer en el tercero.

“Estoy muy contento de haber ganado este partido. No puedo estar más feliz de ganar en esta cancha, con todo el público, la gente, mi familia, mis amigos”, declaró tras el final del encuentro. “Cuando lo cerré sentí un poco de alivio y alegría, porque el partido se hizo muy duro”, señaló sobre su eufórico festejo.

Luego, en segundo turno le tocó a Sebastián Báez superar al experimentado Ricardas Berankis, de 33 años. Fue 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3. Su partido incluyó un momento épico en el tie-break del primero que caía 6-1 y lo terminó ganando 8-6 para desatar la locura de los fanáticos.

El domingo será turno de la dupla que conforman Machi González y Andrés Molteni, que es la cuarta pareja del circuito de la actualidad, con victorias muy importantes, cuartos de final en el US Open y título en el Masters 1000 de Cincinnati. Una dupla que se entiende, que entrenan juntos y que tendrá del otro lado de la red a una improvisada de singlistas que no recorre, ni siquiera, el circuito chico del tenis, que estará tratando de trabajar en equipo. Tienen muy claro que Berankis será uno de los que esté parado allí y que será acompañado por alguno de los dos jóvenes que forman parte del combinado lituano.

La improvisación del rival frente a su gran actualidad, deja a la pareja argentina como amplia favorita a quedarse con el tercer punto de la serie, el primero del domingo, que puede cerrar el match en favor del equipo nacional.

