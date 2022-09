Copa Davis: Sebastián Báez cayó en el primer punto ante Suecia y la Argentina se complica

Compartir

Linkedin Print

El rival, que en la previa era el más accesible del Grupo A, se puso en ventaja gracias al triunfo de Elías Ymer.

El tenista bonaerense Sebastián Báez cayó este martes ante Elías Ymer en el primer punto de la serie al mejor de tres que animan la Argentina y Suecia en la ciudad de Bolonia, en el inicio del Grupo A de las Finales de la Copa Davis 2022, en una zona que completan el anfitrión Italia y Croacia.

En lo que ya es su mejor temporada como profesional (con dos títulos ATP y una final), el bonaerense logró levantar seis match points, pero finalmente fue derrotado por el sueco por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-3), en 2 horas y 27 minutos de juego.

El segundo punto de la serie lo jugarán a continuación Diego Schwartzman (17) y Mikael (98), el menor de los hermanos Ymer. El tercer punto será para el dobles, donde el capitán de la Argentina, Guillermo Coria, anunció a los especialistas Horacio Zeballos, 11° del mundo en el ranking de duplas, y Máximo González (51), mientras que el conductor del equipo sueco, Johan Hedsberg (reemplazó al extenista Robin Solderling, con un problema de salud), confirmó a André Goransson (77 en dobles) junto a Elías Ymer.

El resultado incomoda los planes iniciales del conjunto albiceleste, debido a que en la previa Suecia se presentaba como el rival más accesible del Grupo A, que continuará este miércoles con el partido entre Italia y Croacia.

De todas maneras, la Copa Davis es, históricamente, la competencia en donde más sorpresas se producen. Porque si bien hay demasiada diferencia en el ranking de cada tenista, muchas veces lo emocional provoca resultados inesperados. En este caso se vio eso, con un Báez (37º del ranking mundial) algo impreciso en el primr set Ymer (119) muy metido.

Luego de su buena temporada, en la cual tuvo un muy buen debut en esta competencia ante República Checa, a Báez esta serie lo encuentra en la etapa más complicada de su planificación anual. Desde que perdió la final de Bstaad con Cerúndolo, le costó volver a su mejor nivel.

Con un adicional: no tuvo nada de suerte en el sorteo de los cuadros y debió enfrentar demasiado temprano a rivales difíciles, como Kirgyos, Korda, Fritz, e incluso Alcaraz en el US Open, en donde hizo una buena actuación, pero el español fue imbatible. En total, después de aquella definición argentina en suelo sueco, enhebró seis derrotas consecutivas en primera rueda.

A eso se le suma que la superficie elegida tampoco ayuda, debido a que los argentinos prácticamente no compiten sobre cancha dura indoor.

El argentino, campeón este año en el ATP portugués de Estoril, comenzó el partido incómodo, en una superficie que no favorece su juego más apto para el polvo de ladrillo, y eso fue aprovechado por el sueco para lograr un quiebre que le permitió adelantarse 2-1 y conservar la ventaja hasta el 6-3 final en 46 minutos.

En el segundo parcial, el argentino de 21 años reaccionó cuando buscó y encontró mayores variantes, así puso a la defensiva a Ymer y logró desbordarlo pese a que por momentos quiso cerrar rápido los puntos y abusó de los drops shots.

La primera explosión de los argentinos en el estadio se produjo cuando Báez jugó una devolución bajita que le permitió quebrar por primera vez a Ymer para adelantarse 3-1 y eso le dio la confianza que le hacía falta, así se llevó el set por 6-4 y dejó las cosas como al principio.

En el tercer y definitivo set, los dos comenzaron nerviosos y hubo varios quiebres aunque fue Ymer el que se adelantó 3-1 ante un Báez demasiado errático. Báez salvó dos match points con el sueco al servicio y luego dos más con el suyo, hasta que forzó el tie break pero ahí fue claramente superado por el sueco, que se llevó el primer punto de la serie para su país.

El partido se desarrolló en el estadio cerrado Unipol Arena, con capacidad para 20.000 personas, en donde el grupo de argentinos se hizo escuchar.

El tercer punto será para el dobles, donde el capitán de la Argentina, Guillermo Coria, anunció a los especialistas Horacio Zeballos, 11 del mundo en el ranking de duplas, y Máximo González (51), mientras que el conductor del equipo sueco, Johan Hedsberg (reemplazó al extenista Robin Solderling, con un problema de salud), confirmó a André Goransson (77 en dobles) junto a Elías Ymer.

El segundo partido de la Argentina será el viernes ante Italia y cerrará su participación en la zona el sábado frente a los croatas, que a último momento se quedaron sin su máxima figura: Marin Cilic (16).

Compartir

Linkedin Print