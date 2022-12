Copa Davis: sede confirmada para Argentina-Finlandia

La serie entre Finlandia-Argentina ya tiene escenario. El conjunto europeo confirmó que el Espoo Metro Arena será la sede en donde los finlandeses recibirán a Argentina, la primera semana de febrero, por las Qualifiers de la Copa Davis. El ganador pasará a la Fase de Grupos de las finales 2023.

Desde que se enfrentó con éxito a India en 2021, Finlandia siempre ha elegido Espoo (segunda ciudad del país, solo detrás de Helsinki) cuando le ha tocado ser anfitrión. Luego perdió contra Bélgica en las Qualifiers 2022, pero volvió allí para recibir a Nueva Zelanda, con triunfo, en el play-off del Grupo Mundial I en septiembre.

Mientras tanto, después de ganarle a República Checa en las Qualifiers 2022, Argentina disputó la Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis en septiembre. El equipo albiceleste, campeón en 2016, perdió en Bolonia contra Italia, Suecia y Croacia.

En febrero de 2023 se dará el segundo choque entre sí por Copa Davis. Se enfrentaron en Helsinki en 1960 con triunfo por 5-0 de los albicelestes que jugaron con la dupla Roberto Aubone y Eduardo Soriano.

LA UNITED CUP

CON CAPITANES DE LUJO

La United Cup tendrá nombres de lujo… tanto dentro como fuera de la cancha. Agnieszka Radwanska, Tim Henman y Gisela Dulko se encuentran entre los nombres fuertes que se unen a una alineación de campeones ​​para capitanear equipos en la edición inaugural.

La United Cup, cabe recordar, es el nuevo evento anual de equipos mixtos, que se jugará en tres ciudades australianas: Brisbane, Perth y Sydney, y está programado para lanzar la temporada a partir del jueves 29 de diciembre.

En Brisbane, la finalista de Wimbledon 2012 y ex número 2 del mundo, Radwanska, será la capitana del equipo de Polonia en el Grupo B, encabezado por la número uno del mundo, Iga Swiatek , y el N°10 del mundo, Hubert Hurkacz .

En Perth, quien fuera N°1 del mundo en dobles, Gisela Dulko, liderará el equipo de Argentina , que se enfrentará a Croacia y Francia en el Grupo F.

Además, la campeona de Roland Garros 1997, Iva Majoli, será la capitana de Croacia, con los jugadores Borna Coric y Donna Vekic como líderes.

En Sydney, Tim Henman, primer jugador local en llegar a las semifinales masculinas en Wimbledon en 25 años, será el capitán del equipo de Gran Bretaña, que incluye a Cameron Norrie, Dan Evans y Harriet Dart.

El ex número 3 del mundo en dobles y campeón de dobles de Roland Garros 2016, Marc López (hoy coach de Rafael Nadal), supervisará a España, un equipo que cuenta con el propio Nadal y Paula Badosa.

Los favoritos locales, Australia, también estarán en Sydney, y serán capitaneados por Lleyton Hewitt y Sam Stosur. Stan Wawrinka será capitán del equipo de Suiza y Alexander Bublik de Kazajistán en el mismo grupo en Brisbane.

El actual N°28 del mundo, Grigor Dimitrov, será el capitán de Bulgaria, mientras que Kirsten Flipkens lo será en Bélgica. Edouard Roger-Vasselin será el capitán de Francia .

El evento ATP-WTA presentado en asociación con Tennis Australia, ofrece 15 millones de dólares en premios y hasta 500 puntos de clasificación en cada circuito. Cada eliminatoria durará dos días y comprenderá dos partidos de singles masculinos y dos femeninos, y un partido de dobles mixtos. Los ganadores de grupo de cada ciudad jugarán por uno de los tres lugares para semifinales.

La fase final del torneo comenzará el 4 de enero con la resolución de cada grupo. Después, se disputará la Final Four en Sidney, a partir del 6 de enero, para poner el broche de oro el día 8 de enero, donde se disputará la gran final.