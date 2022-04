Copa de la Liga: San Lorenzo empató con Platense de local y profundizó su crisis

Compartir

San Lorenzo y Platense igualaron 2-2 en el estadio Pedro Bidegain, por la décima jornada de la Copa de la Liga. El Ciclón, dirigido por el interino Fernando Berón, se puso en ventaja por los tantos de Yeison Gordillo y Adam Bareiro en la etapa inicial. Sin embargo, en el complemento el Calamar reaccionó con el colombiano Kevin Andrade y Brian Mansilla y se llevó un importante punto del Bajo Flores.

Luego de ser eliminado por Racing de Córdoba (Federal A) por los 32avos de final de la Copa Argentina, el elenco de Boedo salió a la cancha en medio de un clima hostil generado por el descontento de un público que está en contra de la dirigencia y no soportó más la pobre actuación de un plantel que apenas consiguió un triunfo en lo que va del certamen (además, cinco empates y cuatro derrotas).

Hace días, la caída en la tanda de penales contra el conjunto cordobés que milita en el ascenso se cobró el trabajo de Pedro Troglio, quien renunció (Berón fue confirmado como DT hasta el final del torneo). Tras él cayó el manager Mauro Cetto, que también se alejó definitivamente de la institución.

La danza de nombres por el posible DT de cara al siguiente campeonato ya arrancó y trascendió que fue ofrecido el ex delantero de la selección argentina Abel Balbo, que estaría acompañado en su cuerpo técnico por el ex entrenador de básquet del Cuervo Julio Lamas.

Los fanáticos de San Lorenzo que se acercaron al Nuevo Gasómetro para ver las alternativas en el duelo ante el Marrón recibieron con abucheos al equipo. Inclusive con la victoria parcial exigieron “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y la cosa se tensionó aún más cuando la visita llegó al empate.

Una vez que concluyó el compromiso, decenas de simpatizantes azulgranas se agolparon en uno de los portones de acceso que delimitan la popular local y la Platea Norte, en la que se internan los directivos y también están los vestuarios de los jugadores. Hubo cánticos hostiles, pedido de llamado a elecciones, forcejeos e intervención policial para que no se registraran incidentes mayores.

Al Ciclón no le sale

una: dos lesionados

Los juveniles Gastón Hernández y Nicolás Fernández Mercau, uno de los puntos altos del equipo en esta campaña, tuvieron que ser reemplazados en el segundo tiempo del partido ante platense por sendas molestias.

Francisco Flores sustituyó al primero mencionado al minuto 69 mientras que Tomás Silva hizo lo propio por el zurdo a los 81′. Probablemente ambos sean bajas para el próximo cotejo ante Unión en Santa Fe el próximo martes (arrancará a las 16:30).

