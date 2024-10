Copa Libertadores femenina: Estefanía Palomar y Boca ya están en Paraguay

Las Gladiadoras ya se preparan para una nueva edición de la máxima competencia continental. La Delantera nacida en Formosa, Estefanía Palomar, es una de las integrantes del plantel xeneize.

La Copa Libertadores Femenina 2024 está a la vuelta de la esquina y Boca ya está en Paraguay ultimando detalles para su debut en el máximo torneo continental. Las Gladiadoras son de las más fuertes del fútbol femenino argentino y continental, pero tienen una parada difícil: en la primera fecha de la fase de grupos se enfrentarán a Corinthians, equipo defensor del título.

El torneo está compuesto por 16 equipos, divididos en cuatro zonas. Jugarán tres partidos en la ronda inicial y los dos primeros de cada zona se meterán a cuartos de final, iniciando la eliminación directa a un partido. La final está programada para el 19 de octubre.

Fixture de Boca en el Grupo A:

Corinthians vs Boca: 3/10 a las 18:30

Boca vs Libertad: 6/10 a las 21:00

Boca vs ADIFEM: 9/10 a las 18:30

El equipo dirigido por Florencia Quiñones tiene una estabilidad increíble y mantiene rachas históricas en el fútbol local: ganó ambos torneos del 2023 -así accedió a esta edición de la Libertadores-, la Copa Federal 2024 y el Torneo Apertura 2024, consagrándose por quinta vez al hilo y de manera invicta.

Ahora, la DT presentó un plantel lleno de figuras y futbolistas de primer nivel para afrontar esta competencia, aunque hay que destacar que perdió algunas piezas importantes en el proceso. La capitana Miriam Mayorga y Gabriela Chávez anunciaron sus respectivos retiros luego de festejar el último título local.

Las 20 convocadas de

Boca para la Libertadores:

Oliveros Laurina, Barrios Gabriela, Cruz Julieta, Preininger Vanina, Stabile Eliana, Troncoso Carolina, Arias Agustina, Ojeda Andrea, Nuñez Kishi, Palomar Estefanía, Priori Brisa, Baccaro Camila, Flores Eugenia, Gaitán Mariana, Masagli Yohana, Dos Santos Celeste, Martínez Julieta, R. Palma Joaquina, Benítez Lorena, Sasaki Yuria.

Los 16 equipos

de la Libertadores

Grupo A: ADIFEM, Boca, Corinthians y Libertad.

Grupo B: Always Ready, Olimpia, Colo Colo y Santos

Grupo C: Independiente del Valle, Ferroviaria, Peñarol e Independiente Santa Fe

Grupo D: Alianza Lima, Deportivo Cali, Guaraní y Santiago Morning