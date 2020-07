Copa Libertadores: regresa el 15 de septiembre y la final se juega en enero

Compartir

El jueves 12 de marzo se registraron los últimos tres partidos de la CONMEBOL Libertadores. El histórico Gremio – Internacional, la victoria de Racing contra Alianza Lima y la de Nacional frente a Estudiantes de Mérida fueron los encuentros que se dieron previo al parate preventivo por el avance del COVID-19.

Pero este viernes se anunció el regreso de la competencia: el 15 de septiembre se reanuda la CONMEBOL Libertadores 2020, con la disputa de la Fase de Grupos. La Copa se reanudará el martes 15/9 con partidos de la tercera fecha.

La fecha oficial del regreso de la competencia es el 15 de septiembre. La CONMEBOL Sudamericana lo hará el 27 de octubre, dando espacio para que los terceros de cada grupo se clasifiquen a aquella competencia y se pueda realizar el sorteo correspondiente de los cruces de octavos de la Libertadores y de la Segunda Fase de la Sudamericana.

El Consejo de Conmebol determinó que los dos torneos regionales mantengan su formato tradicional con la realización de todos los partidos previstos en el programa original. La matriz del fútbol sudamericano aclaró en un comunicado divulgado este viernes que tanto en la Libertadores como en la Sudamericana se observarán todas las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias en prevención de la pandemia de coronavirus. Los organizadores y protagonistas de ambos certámenes se ceñirán estrictamente al protocolo para viajes y entrenamientos.

La tercera fecha de la Fase de Grupos se jugará entre el 15 y el 17 de septiembre. Los partidos son los siguientes:

-Grupo A: Independiente del Valle vs. Flamengo y Barcelona vs. Junior.

-Grupo B: Bolívar vs. Palmeiras y Guaraní vs. Tigre

-Grupo C: Colo Colo vs. Peñarol y Jorge Wilstermann vs. Atheltico Paranaense

-Grupo D: Sao Paulo vs. River y Binacional vs. Liga de Quito

-Grupo E: Internacional vs. América de Cali y Universidad Católica vs. Gremio

-Grupo F: Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima y Racing vs. Nacional

-Grupo G: Defensa y Justicia vs. Delfín y Santos vs. Olimpia

-Grupo H: Libertad vs. Boca e Independiente Medellín vs. Caracas

Fechas

-Fecha 3: 15 de septiembre

-Fecha 4: 22 de septiembre

-Fecha 5: 29 de septiembre

-Fecha 6: 20 de octubre

-Octavos de Final

Ida: 25 de noviembre

Vuelta: 2 de diciembre

-Cuartos de Final

Ida: 9 de diciembre

Vuelta: 16 de diciembre

-Semifinales

Ida: 6 de enero

Vuelta: 13 de enero

-Final: Todavía no hay una fecha confirmada para la Final, programada entre el 23 y el 30 de enero de 2021.