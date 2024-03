COPA LPF 2024: el Tribunal de Disciplina sancionó a Tévez por sus declaraciones contra Dóvalo

El órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) penalizó al ‘Apache’ por 2 fechas de suspensión o la posibilidad de canjearlas por una multa de 455.400$ (pesos argentinos), equivalente a la venta de 46 entradas. El mediocampista, por su parte, tendrá que hacer una desmentida pública en un lapso de 8 días para evitar ser sancionado. Ambos apuntaron contra Pablo Dóvalo después de la igualdad 1-1 de Independiente ante Barracas Central, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) penalizó a Carlos Tévez y advirtió a Iván Marcone por sus dichos acerca del arbitraje de Pablo Dóvalo en el encuentro de la jornada N° 9 de la Copa de La Liga Profesional de Fútbol.

El “Apache” tendrá que cumplir una sanción de dos fechas o pagar una multa de $455.400, mientras que el volante tendrá que hacer una desmentida pública en un lapso de ocho días para evitar tener que sancionado.

“Ya sabíamos que jugábamos contra 14. Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba”, aseguró Tévez el 5 de marzo, una vez terminado el juego ante Barracas Central, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, hablando sobre el arbitraje del juez Pablo Dóvalo.

Estas declaraciones calaron hondo en todo el fútbol argentino en general y, fue el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien se metió en la polémica, afirmando: «Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!”

Como si esto fuera poco, el DT del “Rojo” no se quedó atrás y respondió: «Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba”.

Otro que también realizó declaraciones en los medios y fue, en este caso, advertido por el Tribunal es Iván Marcone. El capitán del “Rojo” deslizó que Dóvalo no tenía “las manos limpias” y comentó: “Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Él elige no tener las manos limpias».

A raíz de esos dichos, el ente afista, amparado en el artículo 195 inciso A del Reglamento de Transgresiones y Penas de AFA, le hace saber que tendrá ocho días para generar una desmentida pública de sus acusaciones. En caso de no hacerlo, se expone a una pena de, como mínimo, dos partidos.

Por último, también fue sancionado el arquero uruguayo Diego Segovia, quien tuvo un “término descomedido”, según se explicó en el fallo publicado por la casa madre del fútbol argentino en su sitio web.