Copa Rus: la final la jugarán UPCN y Paracao

La final entre UPCN y Paracao se jugará el próximo jueves, a las 21:30, con transmisión en vivo de TyC Sports.

UPCN 3- Obras 0

(25-15, 25-22, 25-20)

UPCN empezó siendo muy contundente frente a Obras y con un buen nivel de Toro y mayor efectividad en ataque y saque, se adelantó 25-15. No obstante, el segundo parcial fue más parejo con buenos momentos de Bucciarelli y Nielson en Obras pero, finalmente, UPCN fue más regular y se lo llevó 25-22.

El tercer set comenzó de nuevo con UPCN protagonista y un buen trabajo de Toro acompañado por Leozao y Juninho. Aunque Obras por momentos descontó, UPCN resolvió el triunfo con tranquilidad por 25-20.

UPCN San Juan Vóley: Brajkovic (-), Leozao (10); Junior (10), Guzmán (4); Juninho (13), Toro (18). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Ibazeta (-), Bozikovich (-), Armoa (1).

Obras de San Juan: Sánchez (-), Bucciarelli (11); Medina (5), Rajczakowski (6); Nielson (10), Núñez (6). Líbero: Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Segovia (-), Aguilera (-), Godoy (1).

ONCE UNIDOS 1 – PARACAO 3

(24-26, 19-25, 25-23, 29-31)

SI bien Once Unidos comenzó el partido más firme con Gazaba a la cabeza, promediando el primer set, Paracao encontró los caminos para emparejar el parcial y ponerse en ventaja (24-16). La tendencia favorable para el visitante se mantuvo en el segundo capítulo, donde además el equipo de Mar del Plata sufrió la lesión del central Iván Quiroga y aunque la peleó, no pudo evitar que el conjunto entrerriano estire la diferencia (19-25).

Con Aquino de punta y buenos aportes de Gazaba -que fue el máximo anotador de la noche con 31 puntos-, Once Unidos descontó en el marcador (25-23). Sin embargo, Paracao no sufrió el golpe y enseguida volvió a tomar las riendas y quedó muy cerca de la victoria, pese a que el local no se rendía. En un cierre para el infarto, Paracao tuvo un match ball que se diluyó por el Video Check y, tras salvar un set ball en contra, finalmente selló su pase soñado a la final en su debut en la máxima categoría.

Once Unidos: Macció (5), Gazaba (31), Quiroga (6), Layus (9), Zelayeta (15), Richards (3). Líbero: Martín. Ingresaron: Aquindo (4), Saadia (4), Mehamed (2), Coccimiglio.

Paracao: Urchevich (3), Vaca Álvarez (11), López (11), Sansone (3), Villarruel (26), Lapera (22). Líbero: Arroyo. Ingresaron: Albrecht (1), Alzueta (1), Verdun (-).

