Copa RUS: Paracao cerró la primera fase invicto

Este sábado terminó la fase de grupos de la Copa Rus Argentina y Paracao, que le ganó en tie break a Ciudad, espera rival de semifinales como ganador de zona. Obras venció 3-2 a Defensores y, en el cierre, Once Unidos se llevó un agónico triunfo ante UVT en cinco sets. De esta manera, los cruces de cuartos serán UPCN-Ciudad, Obras-UVT y Once Unidos-Defensores de Banfield.

OBRAS 3 – DEF. BANFIELD 2 (25-27, 25-18, 25-21, 23-25, 15-13)

El partido fue muy cambiante y comenzó con los de Buenos Aires en mejor nivel, pero desde el segundo capítulo, Obras se acomodó mejor y con Bucciarelli otra vez como principal carta de ataque, pasó al frente.

Defensores reaccionó con Méndez y Maggiolo, lo llevó a tie break y llegó a estar arriba 8-4. No obstante, Obras trabajó mejor en el cierre y fue más regular para ganarlo 15-13 después de dos horas 36 minutos de juego.

Obras: Sánchez (4), Bucciarelli (29), Godoy (4), Rajczakowski (9), Nielson (13), Núñez (13). Líbero: Morales. Ingresaron: Aguilera, Quiroga, Lueje, Segovia.

D. Banfield: Dileo (-), Maggiolo (29), Palumbo (2), Escudero (3), Coto (21), Mendez (30). Líbero: Herrera. Ingresaron: Prieto (2), Adelsflugel, Yaquemet.

PARACAO 3 – CIUDAD 2 (25-23, 17-25, 17-25, 25-19, 15-11)

El equipo de Paraná empezó sorprendiendo a Muni y definió el primero 25-23. Desde el segundo parcial, Ciudad se acomodó mejor en el partido, sumó con Melgarejo y pasó a dominarlo para quedar arriba por un doble 25-17.

El cuarto set empezó parejo pero Paracao fue encontrando su nivel de la mano de Lapera y lo llevó al tie break. En el quinto, Ciudad cambió el equipo completo y Paracao, entonado, continuó en mejor nivel para festejar 15-11.

Ciudad : Arquez (3), Bruschini (22); Soria (12), Fernández (5); Ramonda (16), Brian Melgarejo (15). Líbero: Zalcman. Ingresaron: R. Soria (-), Vidoni (2), Acosta (3), Benítez (-), Nieto (2), Aramayo (-).

Paracao: Urchevich (3), Cardoso (2); López (8), Sansone (9); Villarruel (13), Lapera (22). Líbero: Arroyo. Ingresaron: Matías Albrecht (5), Agustín Otero (-), Joaquín Alzueta (1).

ONCE UNIDOS 3- UVT 2 (17-25, 25-20, 30-32, 25-20, 15-11)

En el cierre de una maratónica jornada, Once Unidos y UVT protagonizaron un duelo repleto de emociones, que terminó con el local fabricando una impresionante victoria en el tie break.

UVT comenzó forzando desde el saque y sacó una diferencia que el local no pudo remontar para ponerse en ventaja. Pero en el siguiente set, Once Unidos ajustó en bloqueo y con buenos aportes de Zelayeta y Layus, pudo llegar a la igualdad. El tercer capítulo fue para el infarto y a pesar de que el equipo marplatense achicó una importante diferencia, finalmente la visita terminó llevándose el parcial por 30-32. Lejos de estar golpeado por la remontada que no pudo ser, Once Unidos salió decidido a buscar estirar el partido y lo consiguió. A la hora decisiva, Zelayeta volvió a ser clave para los locales -con 22 puntos fue el máximo anotador de la noche-, que celebraron por 15-11.

Once Unidos: Macció (6), Gazaba (15), Quiroga (12), Layus (11), Zelayeta (22), Richards (9). Líbero: Martín. Ingresaron: Mehamed (5), Aquindo (4), Russo (-), Coccimiglio (-).

UVT: Arpajou (2), Alamino (20), Flores (10), Liand (2), Vazquez (18), Quinteros M. (13). Líbero: G. Checcarelli. Ingresaron: Quintero F. (1), Castañares (-), Díaz Fasano.

