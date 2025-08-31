Coparticipación: Análisis de los recursos recibidos por la provincia de Formosa en agosto de 2025

Un examen exhaustivo de los registros financieros de la provincia de Formosa revela que, durante el periodo del 1 al 29 de agosto de 2025, el distrito recibió un total de $175.391 millones en concepto de recursos de origen nacional.

Esta cifra no solo evidencia la relevancia del flujo de fondos federales en la estructura financiera de la provincia, sino que también ilustra la dinámica de las transferencias automáticas y discrecionales en un contexto de gestión económica provincial.

El análisis de estos datos muestra una fuerte dependencia de Formosa de la coparticipación federal de impuestos (C.F.I.), que constituye la columna vertebral de sus ingresos. De la suma total, $171.527,9 millones corresponden a esta categoría, lo que representa un abrumador 97,8% de los recursos totales.



La coparticipación, regida por un marco legal que garantiza su carácter automático, provee la estabilidad necesaria para que el gobierno provincial cubra sus gastos operativos, como los salarios de la administración pública, los servicios esenciales y las inversiones en infraestructura.

Desglose de la coparticipación: Las arterias financieras de la provincia

La coparticipación se desglosa en varios componentes, cada uno con un propósito específico y una fuente de recaudación determinada.

C.F.I. Neta de Ley N° 26.075 : Con $150.217,8 millones , este rubro es el más significativo. Proviene de la participación de la provincia en la recaudación de impuestos nacionales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias , que son los principales generadores de ingresos fiscales del país. Este caudal constante es el motor que impulsa el gasto público provincial.

: Con , este rubro es el más significativo. Proviene de la participación de la provincia en la recaudación de impuestos nacionales como el y el , que son los principales generadores de ingresos fiscales del país. Este caudal constante es el motor que impulsa el gasto público provincial. Fondo Educativo (Ley N° 26.075) : Con un aporte de $14.482 millones , este fondo subraya el compromiso federal con la financiación del sistema educativo. Estos recursos están directamente vinculados a la coparticipación y se destinan a la mejora de la infraestructura escolar, la capacitación docente y el fortalecimiento de la calidad educativa en la provincia.

: Con un aporte de , este fondo subraya el compromiso federal con la financiación del sistema educativo. Estos recursos están directamente vinculados a la coparticipación y se destinan a la mejora de la infraestructura escolar, la capacitación docente y el fortalecimiento de la calidad educativa en la provincia. Otros impuestos coparticipables: Este grupo, aunque de menor cuantía, diversifica las fuentes de ingreso. El Impuesto sobre los Bienes Personales contribuyó con $2.075,2 millones, mientras que los gravámenes sobre los combustibles, bajo la Ley N° 23.966, aportaron $625 millones. Por su parte, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) sumó $766,6 millones, demostrando la importancia de la microeconomía en la recaudación provincial. Estos fondos, aunque pequeños en comparación con el total, son cruciales para complementar el presupuesto provincial.

La relevancia de las transferencias discrecionales y fondos de compensación

A diferencia de la coparticipación, las transferencias discrecionales no son automáticas y suelen estar sujetas a la voluntad política del gobierno nacional. El informe muestra que este tipo de transferencias fue marginal, con solo $1,7 millones en la columna de «Transferencia de Servicios», lo que indica que, en agosto, el flujo de fondos no automáticos fue prácticamente insignificante.

Sin embargo, destaca la constante recepción de $3.863,1 millones en concepto de Compensación por Consenso Fiscal. A pesar de que el informe no detalla la naturaleza exacta de estos fondos, su regularidad diaria de $193,2 millones sugiere que se trata de un compromiso de apoyo financiero regular por parte de la Nación, posiblemente relacionado con acuerdos previos para el reordenamiento fiscal.

Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)

Según los datos proporcionados, la provincia de Formosa recibió un total de $2.302 millones en concepto del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) durante el mes de agosto de 2025.

Este monto, aunque representa una fracción del total de recursos recibidos por la provincia, es de vital importancia por su destino específico y su impacto directo en la política social. El FONAVI es un fondo federal con afectación específica, lo que significa que sus recursos están destinados exclusivamente a la financiación de programas de construcción, mejora y adquisición de viviendas, principalmente para sectores de bajos ingresos.

Análisis del Origen y Flujo de los Fondos

Los datos de la tabla sitúan al FONAVI como uno de los rubros financiados a través de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, bajo la Ley N° 23.966. Esto resalta la conexión directa entre la recaudación de un impuesto particular y una política social de alto impacto. Dentro de esta misma categoría impositiva, la provincia también recibió fondos para Obras de Infraestructura ($506,9 millones) y Vialidad Provincial ($429,2 millones), demostrando que el impuesto a los combustibles es una fuente clave para proyectos de desarrollo y obras públicas.

Relevancia del Monto en el Contexto Provincial

Si bien los $2.302 millones son una cifra significativa para cualquier programa de vivienda, representan solo una pequeña parte de los ingresos totales de la provincia. En comparación con el total general de $175.391 millones de recursos nacionales recibidos, los fondos del FONAVI equivalen a aproximadamente el 1,3% del total. Esto subraya que la mayor parte de los ingresos provinciales provienen de la coparticipación federal de impuestos general, mientras que los fondos específicos, como el FONAVI, complementan el presupuesto para cubrir necesidades puntuales y estratégicas.

Dinámica de las Transferencias Diarias

El flujo de fondos para el FONAVI no es constante. El análisis diario de los datos revela que las transferencias se concentran en días específicos, con montos variables. Por ejemplo, se observa que los montos más altos se registraron los días 26 y 27 de agosto, con aportes de $744,6 millones y $628,1 millonesrespectivamente. Esta dinámica intermitente, con picos de transferencia, es característica de los sistemas de recaudación y distribución de fondos con afectación específica.

En conclusión, los $2.302 millones de fondos para el FONAVI son una línea vital para el plan de vivienda de Formosa, permitiendo el financiamiento de proyectos de infraestructura social. Su origen en el Impuesto a los Combustibles destaca un mecanismo de redistribución de la riqueza a nivel federal para abordar una de las problemáticas sociales más urgentes del país: el acceso a la vivienda digna.

Análisis de la dinámica diaria y proyecciones económicas

El registro diario de ingresos muestra una clara periodicidad. Los picos de ingresos coinciden con los días hábiles, mientras que los fines de semana no se registraron transferencias. El día 25 de agosto se destacó con el mayor ingreso del mes, alcanzando los $30.340,4 millones. Estos picos pueden ser el resultado de la liquidación de grandes volúmenes de impuestos o la liberación de partidas presupuestarias específicas.

En conclusión, los datos de agosto de 2025 reflejan una economía provincial fuertemente interconectada con el sistema fiscal federal. La alta dependencia de la coparticipación resalta la estabilidad que este mecanismo brinda, pero también subraya la necesidad de una diversificación de las fuentes de ingreso a nivel provincial para reducir la vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones en la política fiscal nacional. El control y la administración eficiente de estos recursos son clave para garantizar la continuidad de las políticas públicas y el desarrollo de la provincia a largo plazo.